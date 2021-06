Halo Infinite: une sortie pour le temps des Fêtes 2021, premier aperçu du multijoueur [VIDÉO]

Partager







D’abord prévu pour la fin de 2020 avant d’être repoussé indéfiniment, Halo Infinite devrait finalement voir le jour pour le temps des Fêtes 2021, a indiqué Microsoft lors de sa présentation dans le cadre de l’E3, ce dimanche.

• À lire aussi: E3 2021: voici l’horaire des présentations

• À lire aussi: Diablo 2 Resurrected: la date de sortie annoncée

• À lire aussi: Starfield: Bethesda dévoile une première bande-annonce et une date de sortie pour son RPG spatial

343 Studios a également fait savoir que le volet multijoueur du titre, qui sera gratuit selon un modèle free-to-play, paraîtra au même moment que la campagne solo du jeu. L’ensemble arrivera sur la Xbox Game Pass dès sa sortie.

Par ailleurs, une nouvelle bande-annonce a permis de se mettre sous la dent un premier aperçu du mode multijoueur de Halo Infinite, présentant une variété de cartes.

Rappelons que le titre doit débarquer sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC en même temps, à l’aube du temps des Fêtes 2021, et proposera le cross-play et la progression croisée entre les différentes plateformes.