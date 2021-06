Starfield: Bethesda dévoile une première bande-annonce et une date de sortie pour son RPG spatial

Partager







Bethesda a enfin dévoilé ce dimanche, à l’occasion de l’E3, un premier (vrai) aperçu vidéo de Starfield, de même qu’une date de sortie pour sa très attendue épopée spatiale: le 11 novembre 2022.

Dans la brève bande-annonce, on apprend notamment que le jeu paraîtra exclusivement sur Xbox Series X/S et PC, et qu'il sera disponible sur la Xbox Game Pass dès sa sortie. Concrètement, il s’agit donc d’une première répercussion tangible de l’acquisition de Bethesda par Microsoft il y a quelques mois.

Lors de la présentation, le patron de Bethesda, Todd Howard, a précisé que Starfield suivra l’histoire du «dernier groupe d’explorateurs spatiaux», portant le nom de Constellation, dans un «jeu de rôle de prochaine génération où vous pouvez être qui vous voulez, aller où vous voulez, vivre nos histoires et forger la vôtre».

«Starfield parle d’espoir, de notre humanité collective et de la recherche de réponses au plus grand mystère de la vie», a précisé Howard au sujet du titre, lequel sera d’ailleurs la première nouvelle franchise originale pour Bethesda en 25 ans.

Starfield arrivera sur Xbox Series X/S et PC le 11 novembre 2022. Chose certaine, on risque d’en apprendre plus sur l’ambitieux projet au cours des prochains mois.

