Un pêcheur a été avalé et recraché par une baleine et raconte son histoire

Partager







Un pêcheur de homard du Massachusetts a été «avalé» vendredi brièvement par une baleine à bosse, avant d'être rejeté dans l'océan, vivant.

Oui, on le sait, nous ne vivons pas dans une dessin animé. Mais le gars en question assure que son histoire est vraie et des spécialistes des baleines ont déclaré que son histoire était «crédible.»

• À lire aussi: Les images incroyables de la baleine à bosse qui s’amuse à Montréal

«Salut tout le monde, je veux juste clarifier ce qui m'est arrivé aujourd'hui», a écrit le pêcheur, Michael Packard, originaire de Provincetown, à près de 200 km à l'est de Boston, après que l'histoire fut remontée jusqu'aux oreilles du journal local, le Cape Cod Times.

NEARLY EATEN BY WHALE: Michael Packard just told us his incredible story. He says he was nearly swallowed by a humpback whale while lobster diving off the coast of Provincetown this morning. #NBC10Boston #NECN pic.twitter.com/9IE126H5rY — Mike Manzoni NBC10 Boston (@MikeNBCBoston) June 11, 2021

«Je plongeais pour chercher des homards quand une baleine à bosse a essayé de me manger. J'étais dans sa bouche fermée pendant 30 à 40 secondes, avant qu'elle remonte à la surface et me recrache. J'ai des bleus partout, mais aucun os cassé. Je remercie les sauveteurs de Provincetown pour leurs soins et leur aide», a-t-il écrit, après avoir été brièvement hospitalisé.

Interrogé par la chaine locale CBSN Boston, Michael Packard a précisé qu'il était à environ 13 mètres de profondeur quand «subitement, j'ai senti cet énorme coup et tout est devenu noir».

• À lire aussi: Un très rare manchot jaune photographié en plein milieu de l'Atlantique

Il a d'abord pensé avoir été mordu par un requin. Mais alors qu'il continuait à respirer, grâce à son régulateur de plongée, il ne sentait aucune dent, aucune grosse douleur. «Alors j'ai réalisé, ‘‘oh, mon Dieu, je suis dans la bouche d'une baleine, et elle essaie de m'avaler’’».

Veteran Cape Cod lobster diver Michael Packard was swallowed whole by a humpback whale and lives to tell the story… pic.twitter.com/CQcCP2fdVs — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 12, 2021

«J'ai pensé, ‘‘Ca y'est (...), je vais mourir’’. Et j'ai pensé à mes enfants, ma femme, il n’y a vraiment aucun moyen de se sortir de là. Et subitement, elle a fait irruption à la surface, elle s'est mise à secouer la tête. J'ai été projeté en l'air et j'ai atterri dans l'eau. Et j'étais libre, je flottais simplement... Je n'arrivais pas à croire que je m'en étais sorti. Et je suis là pour le raconter».

Il se trouve que Michael Packard a au moins un témoin, jugé digne de foi: Josiah Mayo, qui l'accompagnait dans cette pêche et le suivait, aux bulles, depuis leur bateau. C'est lui qui a aidé à le repêcher et a appelé les sauveteurs à l'aide.

Un témoin crédible

Or, Josiah Mayo est le fils d'un des chercheurs et expert en baleine du Center for Coastal Studies (Centre des études côtières) de Provincetown, région où les baleines se nourrissent en cette saison, a expliqué à l'AFP Jooke Robbins, directrice des études sur les baleines à bosse du centre.

• À lire aussi: Un sans-génie se jette sur le dos d’un pauvre requin et se fait promener

• À lire aussi: L’énorme pénis d’une baleine immortalisé dans une rare photo

«Je connais les personnes impliquées (...) donc j'ai toutes les raisons de croire que ce qu'ils disent est vrai», a-t-elle indiqué.

Même si elle n'a rien vu et ne peut pas être sûre de ce qui s'est passé, et n'avait jusqu'ici jamais entendu parler d'un «accident» de ce type, «il est possible que (le pêcheur) était juste au mauvais endroit, au mauvais moment», a-t-elle estimé.

PHOTO COURTOISIE/JEAN-PIERRE SYLVESTRE

Lorsque ces baleines sont en quête de nourriture, «elles foncent, bouche ouverte, et avalent les poissons et l'eau très rapidement, puis rejettent l'eau à travers leurs fanons», qui agissent «comme un filtre», a-t-elle expliqué.

«Leur bouche est assez large», mais «leur gorge est assez étroite, il n'y a aucune chance qu'elles puissent avaler quelque chose de gros» comme un homme, a-t-elle poursuivi.

La baleine - qui, selon la description des témoins, était encore jeune - a pu «ne pas détecter assez rapidement qu'il y avait un intrus» dans sa prise, a-t-elle expliqué. Une fois l'homme «avalé», il est possible qu'elle «ait été plutôt surprise et ait ouvert la bouche pour le faire sortir».

PHOTO COURTOISIE/OCEAN QUEST

Même si on ne connaît pas tous les détails, pour cette spécialiste, une conclusion s'impose: alors que la région de Provincetown et du Cap Cod voient revenir les touristes après 15 mois de pandémie, «il est important que les gens soient conscients» de ces puissants mammifères marins, qui mesurent généralement, selon l'âge, entre 9 et 15 mètres.

«Si vous voyez une baleine, restez à bonne distance. Il est vraiment important de laisser aux baleines de l'espace,» a averti Jooke Robbins.

Eh bien. Soyez donc prudents à Tadoussac cet été.

À voir sur le Sac de chips:

s

s

s