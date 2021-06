Ce masque maison pour cheveux fait des miracles et coûte juste 3$

Partager







TikTok l’a dit, le gel de lin est une recette maison incroyable tant pour hydrater les cheveux que pour définir les boucles. Un must!

• À lire aussi: Beaucoup d'influenceuses boivent de la chlorophylle et voici pourquoi

On le sait bien, en 2021, c’est TikTok qui définit les tendances. Ces temps-ci, on peut voir que plusieurs utilisatrices parlent d’une même recette maison, celle du gel de lin pour cheveux.

L'influenceuse et artiste maquilleuse Cynthia Dulude l'a même testé dans une vidéo hilarante!

Les termes «flax seed gel», «gel de lin» ou encore «flaxseed hair mask» cumulent des millions et des millions de vues, et avec raison!

En combinant des graines de lin et de l’eau, une recette extrêmement facile, on apportera une multitude de bénéfices à notre crinière.

Quels sont les bénéfices du gel de lin?

Bourrés d’oméga 3, de protéines et d’acides aminés, les graines de lin sont excellentes tant dans notre diète que pour la peau et les cheveux.

En masque capillaire, ce gel apporte de la brillance, du volume et certains disent même qu’il favorise la pousse des cheveux.

Les personnes aux cheveux bouclés adorent et utilisent ce gel maison depuis des années puisqu’il aide à définir les boucles, même les plus serrées.

Comment faire le gel de lin?

La recette est simple comme tout! Il vous faudra:

2.5 tasses d’eau

1⁄4 de tasse de graines de lin

Une casserole

Un tamis

Sac de graines de lin biologiques de Inari, 3$ chez Well

Dans une casserole, on fait bouillir l’eau et les graines de lin. Lorsque cela bout, on laisse le tout «cuire» à feu moyen de 7 à 10 minutes en brassant de temps à autre avec une cuillère de bois.

Après 7 à 10 minutes, la texture de l’eau commence à devenir plus épaisse et ressemble à la texture d’un blanc d’oeuf. C’est alors qu’on retire la mixture de l’eau, et on laisse refroidir environ 1 heure.

Lorsque le tout a refroidi, on passe la mixture au tamis pour retirer les graines et ne garder que le gel. Vous pourrez réutiliser les graines plusieurs fois!

Gardez votre gel dans un contenant hermétique.

Comment utiliser le gel de lin?

En masque capillaire, on peut appliquer le gel sur les cheveux secs ou mouillés et laisser agir 15 minutes avant le shampoing, ou encore avant le revitalisant.

On peut aussi l’utiliser en masque de nuit en gardant le gel sur notre crinière toute la nuit.

Ceux et celles qui ont les cheveux bouclés ou crépus peuvent l’utiliser en gel coiffant et hydratant. Sur des cheveux humides, appliquez une petite quantité de gel de lin sur vos longueurs, puis ne rincez pas.

À essayer!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

Les salons de coiffure préférés des stars québécoises

s

15 fois où les vedettes ont dévoilé leurs cheveux naturels