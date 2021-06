E3 2021: la présentation Capcom en quatre annonces

Partager







Le passage de Capcom à l’édition 2021 de l’E3 ne passera peut-être pas à l’histoire, mais l’éditeur japonais avait tout de même quelques annonces intéressantes en banque.

• À lire aussi: E3 2021: suivez notre couverture complète ici

• À lire aussi: E3 2021: voici l’horaire des présentations

De Resident Evil à Monster Hunter, l’entreprise a tout particulièrement donné de l’amour à ses franchises existantes lors de sa présentation d’une trentaine de minutes, lundi, dans le cadre de l’événement en ligne.

Voici ce qu’on a retenu du rendez-vous.

Resident Evil Re:Verse arrive en juillet 2021

Capture d'écran YouTube

Vous avez hâte de rejoindre l’univers de Resident Evil en ligne? Réjouissez-vous, Resident Evil Re:Verse, le volet multijoueur de la franchise qui devait paraître en même temps que Resident Evil Village, sera finalement disponible le mois prochain, quelque part en juillet.

Un DLC en développement pour Resident Evil Village

Capture d'écran YouTube

On ne sait absolument rien pour le moment de cette première expansion pour Village, si ce n’est que le développement de celle-ci «vient juste de commencer». Reste maintenant à voir quand le DLC sera offert et, surtout, dans quelle direction ce nouveau contenu transportera l’aventure du plus récent Resident Evil.

Le gameplay de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin se révèle

À l’aube de sa parution sur Switch le 9 juillet prochain, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a offert un aperçu de son gameplay aux joueurs dans une nouvelle bande-annonce. Une version d’essai du jeu sera d’ailleurs accessible dès le 25 juin.

De l’action (et des objections) pour The Great Ace Attorney Chronicles

Autrefois disponible uniquement au Japon, The Great Ace Attorney Chronicles arrive de ce côté-ci du monde le 27 juillet sur PS4, Switch et PC. Pour mettre les fans de la franchise en appétit, Capcom a partagé lors de sa diffusion de lundi deux nouvelles bandes-annonces du titre: l’une qui se penche sur son histoire et, l’autre, sur son gameplay. Objection!

À VOIR AUSSI

s