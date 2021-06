La boutique de bière de «micro», Tite Frette, ouvre plusieurs nouvelles succursales, dont une à Montréal

Partager







Bonne nouvelle pour les amateurs de bières de microbrasseries québécoises! La boutique Tite Frette qui se spécialise en bières brassées localement annonce l’ouverture de plusieurs nouvelles succursales à travers la province, donc une sur l’île de Montréal.

Si vous ne connaissez pas l’entreprise, Tite Frette est une superbe destination pour les amoureux de la bière de tous genres. L’entreprise a vu le jour en 2018 à Granby et a le vent dans les voiles depuis.

Sept succursales sont déjà bien établies et plusieurs autres sont à venir. Parmi les endroits où Tite Frette ouvrira bientôt il y a le quartier Rosemont è Montréal, Québec, Sherbrooke, Mont-Tremblant, Terrebonne et quelques autres villes de la province. Tous les emplacements actuels et à venir sont indiqués sur le site web du biériste.

Dans chacune des boutiques Tite Frette, les clients peuvent choisir parmi une sélection de plusieurs centaines de bières de microbrasserie, dont plusieurs brassées sur mesure et vendues exclusivement sur place. L’entreprise possède également une belle sélection de vins, de cidres et de produits alimentaires, le tout 100 % québécois.

Tite Frette propose également la livraison si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre en boutique. L’entreprise ne livre toutefois pas partout au Québec. Vous n’avez qu’à entrer votre adresse sur le site afin de savoir si votre territoire est desservi.

Si vous aimez la bonne bière d’ici, Tite Frette est définitivement une cool entreprise à découvrir et encourager!

Tite Frette

Plusieurs adresses à travers le Québec

