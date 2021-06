La Reine fait une petite blague aux dirigeants du G7 en posant pour une photo

Partager







Sa Majesté Élisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord et de 15 autres royaumes du Commonwealth, est une petite comique.

Alors qu’elle posait aux côtés des autres dirigeants présents au sommet du G7, en Cornouailles, la souveraine âgée de 95 ans a fait rire toute la galerie avec une petite farce.

Pendant que les photographes de presse prenaient leur photo de la «famille du G7», la monarque a demandé: «Est-ce qu’on doit faire semblant qu’on s’amuse?»



Boris Johnson, le premier ministre du Royaume-Uni, a aussitôt répondu: «Oui, définitivement. Nous nous sommes amusés...en dépit des apparences.»

Autour de la reine, la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le premier ministre japonais Yoshihide Suga, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le premier ministre italien Mario Draghi, le président du Conseil européen Charles Michel et le président américain Joe Biden ont tous rigolé de la boutade d’Élisabeth.



Après la prise de photo traditionnelle, Angela Merkel s’est approchée de la reine pour la remercier d’y avoir pris part.

Le sommet du G7 de Cornouailles s’est exceptionnellement tenu en plein air en cette année pandémique.

En plus des discussions sur le partage de vaccins avec les pays les moins fortunés du monde, les leaders des 7 pays les plus industrialisés ont aussi abordé les thèmes des changements climatiques, du Brexit et de l’imposition des corporations multinationales.

