Le Québec en jaune et vert: ce qu'il faut savoir des nouveaux allègements

Le déconfinement se poursuit au Québec: toutes les régions sont maintenant en jaune et vert.

Il n'y a plus d'orange

Montréal, Laval, la Montérégie, Lanaudière, les Laurentides, l’Outaouais, l’Estrie, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches ainsi que les RMC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent quittent la zone orange pour le palier préalerte.

De nouveaux allègements

Ce changement de nuances apporte dans son sillage des assouplissements des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19.

Rassemblements extérieurs et intérieurs

Ainsi, les rassemblements intérieurs et extérieurs sont désormais possibles. Les occupants de deux adresses différentes peuvent se rassembler à l’intérieur. À l’extérieur, les rassemblements sont possibles pour moins de huit personnes avec la rigueur de la distanciation physique.

Les bars peuvent rouvrir

Les salles à manger des restaurants peuvent accueillir, à une même table, tous les occupants de deux résidences privées.

Après une fermeture de neuf mois, les bars rouvrent leurs portes, mais à moitié de leur capacité et les tables distanciées de 2 mètres. De plus, les occupants de deux résidences sont autorisés à s’attabler ensemble, mais ne peuvent ni chanter ni danser.

En outre, les bars doivent cesser la vente d’alcool à 23 h et fermer à minuit.

Le port du masque au travail

Le port du masque est également allégé et le télétravail devient recommandé et non plus obligatoire.

Lieux de culte et sports collectifs

Les lieux de culte sont autorisés à recevoir un maximum de 250 personnes avec toujours l’exigence de la distanciation physique de 2 mètres, mais ce nombre est ramené à 50 pour les mariages et les funérailles.

Les sports collectifs sont permis pour un maximum de 25 joueurs, alors que les tournois avec spectateurs seront autorisés à partir du 25 juin.