Le Romados ferme ses portes après plus de 25 ans de poulets rôtis et de natas

Partager







C’est une bien triste nouvelle que les Montréalais ont apprise au sujet du Romados, cet iconique restaurant du Plateau reconnu pour son poulet rôti.

• À lire aussi: Chuck Hughes annonce la fermeture du resto Le Bremner dans le Vieux-Montréal

• À lire aussi: La mythique taverne VV Taverna annonce sa fermeture définitive

Après plus de 25 ans à servir des spécialités portugaises, l’établissement situé au coin des rues Rachel Est et de Bullion ferme officiellement ses portes.

L’annonce a été faite discrètement sous la dernière publication Facebook de la page du restaurant le 10 juin dernier.

«Ce fut notre honneur de vous servir pendant plus de 2 décennies. Cette décision a été imposée à l'entreprise et non par choix» peut-on lire sur le réseau social. Questionné par Eater Montreal au sujet de cette décision dite imposée, un représentant du restaurant mentionne que l’établissement est en plein litige concernant les droits sur le nom et la marque.

C’est ce litige qui forcerait l’établissement à fermer ses portes définitivement.

Une page d’histoire se tourne à Montréal. L’époque où les gens faisaient la file le midi pour un bon poulet rôti avec frites et des délicieux natas pour dessert est officiellement révolue.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s