Le suspect de l’attentat de London accusé de terrorisme

L’homme accusé d’avoir tué quatre membres d’une famille musulmane de London, en Ontario, est accusé de terrorisme.

Les funérailles de Salman Afzaal, de sa conjointe Madiha Salman, de leur fille Yumna Salman et de la grand-mère Talat Afzaal ont été célébrées samedi.

L’homme aurait délibérément percuté avec sa voiture la famille en raison de sa haine des musulmans.

L’homme accusé d’avoir décimé une famille musulmane à London, en Ontario, est désormais accusé de terrorisme.

La Couronne a expliqué lundi, lors du retour en cour de Nathaniel Veltman, 20 ans, que les quatre accusations de meurtre et celle de tentative de meurtre qui pesaient contre lieu, ainsi que ses motifs, suffisaient à ajouter une accusation de terrorisme contre lui.

L’homme est accusé d’avoir percuté de plein fouet une famille musulmane de cinq, tuant trois adultes et une adolescente tout en blessant grièvement un enfant de 9 ans.

La police de London avait rapidement conclu, après l’arrestation de Veltman, que ce dernier aurait délibérément ciblé la famille en raison de sa haine des musulmans, sans dévoiler les preuves qui l’avaient menée à cette conclusion.

Lors de son précédent passage en cour, de façon virtuelle depuis la prison d’Elgin-Middlesex, Veltman s’était présenté sans avocat et n’avait montré aucune émotion.

Rarissime

Généralement difficiles à prouver, des accusations de terrorisme sont rarement déposées en cour, si bien que c’est la première fois qu’un Canadien se retrouve accusé de terrorisme à la suite d’un attentat islamophobe.

Le tueur de la mosquée de Québec, qui avait fait six victimes par balle, avait, de son côté, été accusé de meurtres, mais avait échappé à des accusations de terrorisme.

En Ontario, le chef d’accusation de terrorisme a été utilisé à deux reprises récemment, contre un présumé sympathisant de l’État islamique accusé d’avoir tué une femme à coup de marteau et contre un présumé misogyne accusé d’un meurtre et d’une tentative de meurtre dans un salon de massage érotique de Toronto.

En 2015, Raed Jaser et Chiheb Esseghaier avaient aussi aussi été trouvés coupable de terrorisme pour avoir comploté dans le but de faire dérailler un train de VIA Rail pour le compte d'Al-Qaïda.

Les procureurs de la Couronne devront désormais démontrer non seulement la culpabilité de Veltman pour les meurtres qui lui sont attribués, mais aussi que ceux-ci constituaient du terrorisme, ce qui ajoute à leur défi.

Ce nouveau développement survient au surlendemain des funérailles de Salman Afzaal, 46 ans; de sa conjointe Madiha Salman, 44 ans; de leur fille Yumna Salman, 15 ans, et de la grand-mère Talat Afzaal, 74 ans, qui ont été célébrés en plein air, samedi, au centre islamique du sud-ouest de l’Ontario, à London.

L’attaque, qualifiée d’attentat terroriste par de nombreux intervenants, dont le premier ministre Justin Trudeau, a été dénoncée de toute part au cours de la dernière semaine et a relancé la question de la lutte contre l’islamophobie, plusieurs voix s’élevant pour réclamer la tenue d’un sommet sur cette problématique.