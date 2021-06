Pourquoi certaines villes annulent-elles les festivités de la fête du Canada?

Partager







La Ville de Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, a annoncé le 10 juin qu’elle annulait les célébrations de la fête du Canada. Depuis, d’autres municipalités à travers le pays ont emboîté le pas. On vous explique pourquoi.

«Alors que les Premières Nations sont en deuil et à la lumière du moment difficile que nous vivons en tant que nation canadienne à la suite de la découverte des restes de 215 enfants dans un ancien pensionnat, le conseil [municipal] a décidé de prendre le temps d’explorer de nouvelles possibilités, au lieu de la diffusion virtuelle de la fête du Canada qui était prévue», a déclaré la mairesse de Victoria, Lisa Helps, dans un communiqué.

Plutôt que les célébrations du 1er juillet, la Ville, dont le conseil municipal a pris la décision de manière unanime, diffusera une émission au cours de l’été qui sera produite par la nation lekwungen et qui mettra en vedette des artistes locaux.

«[C’est] une occasion de réfléchir et d’examiner ce que signifie être Canadien à la lumière des événements récents et de ce que nous savons déjà de notre passé», a également précisé le conseil municipal.

Le canton de Wilmot, situé dans la région de Waterloo, en Ontario, a également annoncé qu’il ne célébrera pas le 1er juillet, «par respect pour le deuil que vivent les communautés autochtones actuellement», rapporte le quotidien ontarien Kitchener Today.

«La fête du Canada nous rappelle traditionnellement de nombreuses raisons d’être reconnaissants, par exemple pour rendre hommage à ceux qui ont servi pour protéger nos droits et libertés collectifs, pour les précieux moments passés en famille et entre amis. Pourtant, il y a beaucoup de travail à faire en tant que nation. Ce n’est pas l’histoire de tout le monde dans ce pays», a pour sa part souligné la conseillère municipale de Wilmot, Angie Hallman.

Une décision qui soulève les passions

Depuis l’annonce de Victoria, le mot-clic #CancelCanadaDay gagne en popularité sur les réseaux sociaux, tant auprès des personnes qui soutiennent le mouvement que chez ses détracteurs.

Plusieurs voix autochtones l’ont utilisé pour offrir leur appui à la décision et pour demander l’annulation des festivités à travers le pays. C’est notamment le cas de la Fédération des nations autochtones souveraines, qui représente 74 Premières Nations de la Saskatchewan, et du mouvement Idle No More, fondé en 2012 après l’adoption de la loi C-45, qui, selon ses membres, viole les traités ancestraux.

Les activistes d’Idle No More ont d’ailleurs annoncé que des rassemblements et des manifestations s’organisent d’un océan à l’autre le 1er juillet, notamment à Vancouver, à Edmonton, à Winnipeg et en Ontario, en soutien au mouvement.

Selon le groupe, ces rassemblements seront l’occasion d’«honorer toutes les vies perdues à cause de l’État canadien – celles des Autochtones, des Noirs, des migrants, des femmes, des personnes trans et personnes bispirituelles – tous les proches que nous avons perdus».