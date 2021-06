Près de 60% de la population entièrement vaccinée: une partie du Chili se reconfine après une hausse des cas de COVID-19

Partager







La région métropolitaine de Santiago, au Chili, a commencé samedi un nouveau confinement afin de lutter contre l’augmentation récente des cas de COVID-19. Pourtant, près d'un citoyen sur deux a reçu ses deux doses de vaccin.

Le Chili, pays de 19 millions d’habitants, a déjà donné une première dose à 11,3 millions (59,5%) de personnes, tandis que 8,8 millions (46%) d'individus ont reçu deux doses.

La campagne de vaccination n'a toutefois pas empêché une résurgence des cas. Samedi, le pays a enregistré 7624 cas et 107 décès, pour un total de 1,4 million de cas et plus de 30 000 morts depuis le début de la pandémie.

Selon Bloomberg, qui cite le gouvernement chilien, plus de 80% des personnes actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19 n'avaient pas reçu leurs deux doses. C'est ce qui pourrait expliquer cette nouvelle hausse de cas.

Un troisième confinement

C’est la troisième fois que les autorités chiliennes décrètent cette mesure de confinement massif depuis que le premier cas de coronavirus a été détecté dans le pays, le 3 mars 2020.

Cette mesure a été diversement accueillie dans le pays d'Amérique du Sud. Certains la soutiennent, d’autres soulignent que les pauvres ont besoin de sortir pour travailler.

«Je peux aimer ou ne pas aimer, mais je pense que c’est nécessaire, a déclaré à l’AFP Pascual, un homme de 75 ans, qui n’a pas donné son nom de famille [...]. Ce n’est pas la meilleure solution, mais c’est la seule pour le moment.»

Le Chili a pour l’instant reçu 22,7 millions de doses de vaccin.