Xbox Game Pass: plusieurs sorties majeures cette année, 10 nouveaux jeux de Bethesda dès maintenant

Partager







Sans que l’on remarque nécessairement, la Xbox Game Pass s’est révélée l’un des piliers de la présentation de Microsoft et Bethesda à l’E3, ce dimanche.

• À lire aussi: E3 2021: voici l’horaire des présentations

• À lire aussi: E3 2021: suivez notre couverture complète ici

• À lire aussi: E3 2021: la présentation Xbox et Bethesda en 25 annonces

Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des jeux annoncés lors de la conférence (et l’ensemble des nouveaux titres développés par les Xbox Game Studios) débarquera dès le jour de leur sortie sur le service de jeux sur demande de Microsoft.

À plus court terme, Microsoft a aussi dévoilé une sélection de dix autres titres de Bethesda qui ont été ajoutés dès dimanche sur la Xbox Game Pass, tout comme le plus récent Yakuza, Like a Dragon. Les huit jeux de la franchise de Sega sont ainsi désormais accessibles sur la plateforme.

Image courtoisie Xbox

Ce faisant, Xbox a donc devant lui un calendrier de sorties plus qu’intéressant pour sa Game Pass, comme l’entreprise l’a partagé lors de sa présentation dimanche. Surtout que plusieurs autres titres de développeurs tiers risquent aussi de s’ajouter au fil des mois.

Image courtoisie Xbox

D’ici là, voici l’ensemble des nouveaux titres annoncés par Microsoft pour la Xbox Game Pass au cours de sa diffusion conjointe avec Bethesda, dimanche.

Disponibles dès maintenant

Yakuza: Like a Dragon (PC, cloud et console)

Arx Fatalis (PC)

Dishonored: Death of the Outsider (PC, cloud et console)

Doom (cloud et console)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout 3 (PC, cloud et console)

Fallout: Tactics (PC)

Rage (cloud et console)

The Evil Within 2 (PC, cloud et console)

Wolfenstein II: The New Colossus (PC, cloud et console)

Disponibles à leur sortie plus tard cette année

Dungeons and Dragons: Dark Alliance (PC, cloud et console) – 22 juin

Microsoft Flight Simulator (cloud, Xbox Series X|S) – 27 juillet

The Ascent (PC, cloud et console) – 29 juillet

Twelve Minutes (PC, cloud et console) – 19 août

Hades (PC, cloud et console) – 21 août

Psychonauts 2 (PC, cloud et console) – 25 août

Aragami 2 (PC, cloud et console) – 17 septembre

Sable (PC, cloud et console) – 23 septembre

Scorn (PC, cloud et Xbox Series X|S) – automne 2021

The Anacrusis (PC, cloud et console) – automne 2021

Back 4 Blood (PC, cloud et console) – 12 octobre

Age of Empires IV (PC) – 28 octobre

Forza Horizon 5 (PC, cloud et console) – 9 novembre

Shredders (PC, cloud et console) – décembre 2021

Halo Infinite (PC, cloud et console) – temps des Fêtes 2021

Among Us (cloud et console) – 2021

Hello Neighbor 2 (PC, cloud et console) – 2021

The Gunk (PC, cloud et console) – 2021

Disponibles éventuellement

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Redfall

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle Rising

Contraband

Party Animals

Replaced

Slime Rancher 2

Somerville

Stalker 2: Heart of Chernobyl

Starfield

The Outer Worlds 2

À VOIR AUSSI

s