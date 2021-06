7 bars où boire des shooters assis au bar

Partager







Ça y est, il est maintenant possible de s’installer confortablement au bar et de commander une série de shooters pour célébrer la réouverture de vos établissements favoris.

Après de nombreux mois à rêver de faire la fête dans un bar, le temps est maintenant venu! Bien que ces derniers doivent fermer un peu plus tôt (soit à minuit et le last call à est 23 heures), rien ne vous empêche de donner rendez-vous à une vieille connaissance pour faire la fête!

Voici donc quelques bars où boire de shots, assis au bar!

Si vous voulez avoir du fun sans vous cassez la tête, l’équipe de la Taverne Cobra est là pour vous. Le «dive bar» accueille les fêtards sur sa jolie terrasse verte et propose un menu sans fla-fla composé de bières en fût et de fort. C’est l’endroit parfait pour un 5 à tard bien arrosé.

6584 boul. Saint-Laurent

Le joli bar d’inspiration russe accueille de nouveau sa clientèle! Vous pourrez y siroter de savoureux cocktails et profiter du minuscule bar pour avoir un peu plus de proximité avec votre «date». Même si l’ambiance est plus intime, vous pourrez certainement commander des «shots» sans craindre d’être jugé!

98 avenue Laurier Ouest

Situé à Saint-Henri, le Bar de Courcelle est une icône du quartier. On y retrouve une ambiance rétro, des employés toujours sympathiques et un menu de brasserie idéal pour accompagner le visionnement d’un match de sport.

4685 Notre-Dame Ouest

Cette jolie adresse située dans un sous-sol de la rue Bleury vous donnera l’impression de passer la soirée dans une piscine. Le Club Pelicano propose une belle carte de vin d’importation privé et possède aussi quelques bouteilles de fort si jamais vous avez envie de fêter un peu plus!

1076 rue de Bleury, Suite 001

Pas de doute, quand vient le temps de faire la fête, les habitants du Mile-End se donnent rendez-vous au Ping Pong Club. Le bar possède une belle terrasse au soleil et un décor des plus «instagrammable» une fois à l’intérieur.

5788 boul. Saint-Laurent

À Verdun, c’est au Bar Social que ça se passe. L’établissement possède une jolie terrasse et accepte désormais les clients à l’intérieur. Premier arrivé, premier servi! Vous pourrez également profiter de votre sortie pour manger une bouchée puisque le bar offre un menu de snacks pas plates.

3819 rue Wellington

Si le Majestique se présente d’abord et avant tout comme un restaurant, il faut tout de même savoir que les soirées peuvent s’y allonger jusqu’à tard. Une fois installé au bar, vous serez guidé à travers un menu de vin d’importation privée et de cocktails savoureux. Et qui sait, une fois la soirée bien entamée peut être que vous aurez envie de passer aux choses sérieuses et de partager des shooters avec les employés!

4105 boul. Saint-Laurent

