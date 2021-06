Call of Duty: les nouveautés de la saison 4 de Black Ops Cold War et Warzone

Partager







L’été et le beau temps arrivent, mais ça ne veut pas dire que Treyarch laisse Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone de côté... au contraire! Tel qu’annoncé la semaine dernière, le développeur débarquera plutôt avec une toute nouvelle saison de contenu –la quatrième– pour les deux titres plus tard cette semaine.

Au menu: des armes supplémentaires, de nouveaux modes de jeu et cartes, des opérateurs additionnels et quelques autres surprises. En d’autres mots, on ne risque pas de s’ennuyer au cours des prochaines semaines.

Image courtoisie Activision

Survolons donc ce qu’apportera cette quatrième saison dans Black Ops Cold War et Warzone, respectivement les 16 et 17 juin, dès minuit (heure du Québec).

BLACK OPS COLD WAR ET WARZONE

Armes

MG 82 (LMG) | Une mitraillette lourde avec la plus haute cadence de tir de sa catégorie. La MG 82 se débloquera gratuitement au niveau 15 de la passe de combat de la saison 4.

Image courtoisie Activision

C58 (fusil d’assaut) | Un fusil d’assaut avec une cadence de tir plus lente, mais beaucoup de dommages à courte portée. Le C58 se débloquera gratuitement au niveau 31 de la passe de combat de la saison 4.

Image courtoisie Activision

Nail Gun (arme spéciale dans Black Ops Cold War et SMG dans Warzone) | Oui, c’est bien un pistolet à clous! Lent, mais dévastateur à courte portée, il s’agit aussi d’une arme qui vous donnera une belle mobilité. Le Nail Gun sera offert dès le lancement de la saison 4 si vous parvenez à relever le défi demandé.

Image courtoisie Activision

OTs 9 (SMG) | Selon Treyarch, cette mitraillette légère, dotée d’une cadence de tir «phénoménale» cause de bons dommages, mais se veut désavantagée par une faible quantité de munitions dans son chargeur (20 balles) et un certain recul. L’OTs 9 sera disponible plus tard durant la saison 4 si vous réussissez à relever le défi demandé.

Image courtoisie Activision

Masse (arme de mêlée) | C’est une belle masse en métal, rien de plus, rien de moins! Vous pourrez obtenir celle-ci plus tard durant la saison 4 en relevant un défi prédéterminé.

Image courtoisie Activision

Opérateurs

Jackal (pacte de Varosvie) | Accessible dès le lancement de la saison 4

Image courtoisie Activision

Salah (OTAN) | Accessible plus tard lors de la saison 4

Image courtoisie Activision

Weaver (OTAN) | Accessible plus tard lors de la saison 4

Image courtoisie Activision

BLACK OPS COLD WAR

Cartes

Collateral (12 contre 12) et Collateral Strike (6 contre 6) | Direction l’Algérie pour Collateral, où un satellite s’est écrasé dans un village abandonné. Notons que deux versions de superficies différentes seront offertes selon le mode de jeu choisi. Celles-ci seront accessibles dès le lancement de la saison.

Image courtoisie Activision

Amsterdam (2 contre 2 et 3 contre 3) | Une autre petite carte conçue pour les modes Gunfight et Face Off, dans laquelle on aura l’occasion de parcourir les toits d’Amsterdam. Disponible dès le lancement de la saison.

Image courtoisie Activision

Hikacked (6 contre 6) | Treyarch continue de revisiter les maps classiques de Call of Duty: Black Ops II avec Hijacked, où le combat se déroule dans un luxueux yacht. Assurément, plus d’un joueur sera heureux de renouer avec cette carte maritime, qui fait la part belle aux combats rapprochés. Et bonne nouvelle, Hijacked sera offerte dès le lancement de la saison.

Image courtoisie Activision

Rush (6 contre 6) | Surprise! Hijacked n’est finalement pas la seule carte de Black Ops II à débarquer dans Black Ops Cold War; on pourra aussi replonger dans Rush un peu plus tard cette saison. Le terrain de paintball qui mêle les occasions de combat rapproché et d’affrontements à longue distance reprendra donc du service dans quelques semaines.

Image courtoisie Activision

Modes de jeu

Sat-Link (Multi-Team) | Allumez votre satellite et gardez-le en service aussi longtemps que possible pour gagner des points. Accessible dès le lancement de la saison.

Image courtoisie Activision

One in the Chamber | Vous commencez la partie avec une seule balle dans votre arme... et vous en obtiendrez une autre seulement lorsque vous tuerez un ennemi. Attendez-vous à sortir votre arme de mêlée! Accessible dès le lancement de la saison.

| Vous commencez la partie avec une seule balle dans votre arme... et vous en obtiendrez une autre seulement lorsque vous tuerez un ennemi. Attendez-vous à sortir votre arme de mêlée! Accessible dès le lancement de la saison. Capture the Flag | Un classique où vous devrez prendre un drapeau en territoire ennemi et le ramener dans votre zone pour marquer des points. Accessible plus tard au cours de la saison.

Image courtoisie Activision

Série de points

The Hand Cannon | Une arme à la puissance dévastatrice, qui n’est toutefois dotée que de huit balles.

Image courtoisie Activision

Zombies

Une nouvelle région, située profondément dans l’Oural

Image courtoisie Activision

Un nouvel arc d’histoire , Operation Excision

, Operation Excision Un nouveau chapitre, Mauer der Toten, à venir plus tard en saison

Image courtoisie Activision

WARZONE

De nouveaux points d’intérêt s’offrent à vous : les sites d’écrasement de satellites. Ils n’apparaîtront pas sur votre carte, mais seront visibles à travers la ville.

Image courtoisie Activision

Vous pouvez maintenant traverser les portes rouges. Comme c’est mystérieux!

Image courtoisie Activision

Votre passage au Gulag sera différent cette saison-ci, alors que le fameux purgatoire prendra l’allure de la carte Hijacked , en remplacement de Standoff.

sera différent cette saison-ci, alors que le fameux purgatoire prendra l’allure de la carte , en remplacement de Standoff. Un nouveau véhicule sera accessible dès le lancement de la saison: une moto hors route!

Image courtoisie Activision

La tour Nakatomi Plaza reste en place dans le centre-ville de Verdansk, mais change de nom. Dites bonjour à la Downtown Tower !

! Deux nouveaux modes de jeux débarquent dans Warzone: Verdansk Resurgence Mini (dès le lancement) et Payload (à la mi-saison), qui sera le premier mode centré sur des objectifs de l’histoire de Warzone. Vous devrez notamment y accompagner un convoi de véhicules à travers une série de points de passage... ou saboter le périple de l’équipe adverse.

débarquent dans Warzone: Verdansk Resurgence Mini (dès le lancement) et Payload (à la mi-saison), qui sera le premier mode centré sur des objectifs de l’histoire de Warzone. Vous devrez notamment y accompagner un convoi de véhicules à travers une série de points de passage... ou saboter le périple de l’équipe adverse. Le bâton de baseball arrive dans Warzone le 17 juin... soyez prêt!

Rappelons que la saison 4 de Call of Duty: Black Ops Cold War sera lancée le 16 juin dès minuit, tandis que Warzone recevra la fameuse mise à jour une journée plus tard, le 17 juin dès minuit.

