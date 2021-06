Dead by Daylight: le chapitre Resident Evil sort aujourd'hui

Partager







Dead by Daylight est un succès monstre pour le studio montréalais Behaviour Interactive. Depuis la sortie du jeu asymétrique en 2016, la compagnie a collaboré avec de nombreuses franchises d'horreur célèbres pour charmer des millions de joueurs. Halloween, Evil Dead, Nightmare on Elmstreet, Saw; Dead by Daylight regroupe presque tous les classiques.

Pour célébrer le 5e anniversaire de son jeu, Behaviour a annoncé en mai une toute nouvelle collaboration avec Capcom pour un chapitre Resident Evil qui allait sortir le 15 juin dans son titre en ligne. Encore une fois, le studio frappe en plein dans le mille.

Pèse sur Start a demandé à Dave Richard, directeur créatif de Dead By Daylight, d'expliquer un peu le processus créatif avec une franchise bien établie, comme celle de Capcom.

«C’est un défi en effet, mais nous étions tous extrêmement excités de travailler sur cette franchise de renom, moi le premier! On a les plus hauts standards de qualité pour nos jeux, et on traite les créations de nos partenaires de la même manière qu’on traite les nôtres. On veut que le résultat final soit aussi parfait que possible et on veut que nos partenaires soient fiers de voir leurs créations prendre vie dans l’univers de Dead by Daylight. L'une des forces qu’on a développées au cours des nombreuses collaborations avec des franchises de premier plan est la capacité de comprendre rapidement les besoins et les prérogatives de nos partenaires. On sait s’adapter à leurs objectifs, afin qu'une solide collaboration s'établisse et que des projets réussis se créent ensemble. On est vraiment satisfaits du résultat, et on a hâte que les fans puissent enfin y jouer!», a-t-il déclaré.

En plus des détails déjà dévoilés sur ce nouveau chapitre, les joueurs pourront mettre la main sur deux tenues légendaires des personnages de Chris et Claire Redfield. À noter qu'il ne s'agit pas des tenues sur les images de cet article ou la bande-annonce, alors ce sera une belle surprise dans le jeu! Les fans pourront s'attendre à une bonne fidélité au matériel source, toutefois.

«L’équipe a travaillé très fort pour recréer le plus fidèlement possible le contenu déjà modernisé des remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3! Évidemment, les métriques spécifiques de Dead by Daylight nous ont forcés à changer la taille et les animations des personnages, par exemple. Fait intéressant pour les joueurs, Nemesis est le plus grand de tous les tueurs jamais créés pour notre jeu, il a même failli briser nos mécaniques de bases! Mais, heureusement, nous avons pu l’intégrer adéquatement et le résultat est vraiment impressionnant! », ajoute Richard.

Le chapitre Resident Evil sort aujourd'hui, si vous avez le courage d'être au même endroit que Nemesis!

