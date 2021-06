E3 2021: le Nintendo Direct en 22 annonces

Partager







Après un début de présentation très mollo, la présentation Nintendo Direct de ce mardi a finalement réussi à capter toute notre attention avec une foule d’annonces qui plairont à tous!

• À lire aussi: E3 2021: suivez notre couverture complète ici

En commençant avec Super Smash Bros Ultimate, en passant par WarioWare, et en finissant en grand avec des images de gameplay de la suite The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le Nintendo Direct de l'E3 2021 nous a fait passer par une vaste gamme d’émotions.

Voici ce qu’on a retenu du rendez-vous.

Kazuya de Tekken arrive dans Super Smash Bros. Ultimate

Trois jeux de Life is Strange arrivent sur Nintendo Switch

Guardians of the Galaxy annoncé sur Switch

Worms Rumble

Astria Ascending

Two Point Campus

Just Dance 2022

Dragonball Z: Kakarot + A New Power Awakens set

Super Monkey Ball Banana Mania

Mario Party Superstars

• À lire aussi: Mario Party Superstars: un «greatest hits» de Mario Party sur la Switch en octobre [VIDÉO]

Metroid Dread

• À lire aussi: Metroid Dread: Samus revient en 2D dès cet automne [VIDÉO]

WarioWare: Get It Together

• À lire aussi: WarioWare débarque sur la Nintendo Switch avec Get It Together

Shin Megami Tensei V

Danganronpa: Decadence

FATAL FRAME: Maiden of Black Water

Doom Eternal The Ancient Gods Part 1

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Strange Brigade

Mario+Rabbids: Sparks of Hope

Hyrule Warriors: Age of Calamity - Wave of the Ancients Expansion Pass

Advance Wars 1+2: Re-boot Camp

La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

• À lire aussi: Zelda Breath of the Wild 2: voyez la nouvelle bande-annonce! [VIDÉO]

Pour voir la présentation complète:

