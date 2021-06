Le marathon de Montréal 2021 est annulé

Partager







L'édition 2021 du marathon de Montréal, qui devait avoir lieu du 24 au 26 septembre, est annulée.

L'évènement devrait être de retour l'an prochain, du 23 au 25 septembre 2022.

Les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal ont également été annulés dans les derniers jours.

L'organisation du marathon de Montréal a annoncé mardi l'annulation de l'événement de cette année, qui devait avoir lieu du 24 au 26 septembre.

Évoquant les mesures relatives au plan de déconfinement et les directives imposées aux festivals et événements de masse pour expliquer sa décision, elle a toutefois confirmé que le marathon sera de retour du 23 au 25 septembre 2022. Ayant la compétition sous leur égide, les Événements GPCQM ont ajouté que la Ville de Montréal compte renouveler son soutien pour la tenue des courses l’an prochain.

«Le Marathon Beneva de Montréal est un événement historique et signature de la métropole. Et à la lecture des contraintes connues à ce jour, chaque scénario envisagé le dénaturait complètement. On ne pouvait pas respecter l’envergure de l’expérience ni toutes les consignes sanitaires et opérationnelles, comme la capacité d'accueil des sites, la distanciation et la surveillance le long des parcours allant jusqu’à 42 kilomètres, puis satisfaire tous nos participants», a affirmé Sébastien Arsenault, président-directeur général d’Événements GPCQM, par voie de communiqué.

Celui-ci a d’ailleurs offert des arguments similaires à ceux de la semaine passée quand il avait dû se résigner à annoncer l’annulation des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, qui étaient également prévus en septembre.

«Aujourd’hui, rien ne garantit aux organisateurs de grands rassemblements que des allègements seront possibles au début de l’automne. Même si les pronostics semblent optimistes, il n’en demeure pas moins qu’une incertitude plane et que la nature de notre événement implique une planification opérationnelle et humaine de taille qui ne se règle pas à la dernière minute. L’agilité a ses limites, surtout lorsqu’on occupe l’espace public et qu’on implique un important déploiement de ses services, a-t-il spécifié. Il apparaît alors plus respectueux et responsable de reporter notre rendez-vous avec les amateurs de course à pied en 2022 alors que l’expérience sera à la hauteur des attentes.»