Mario Party Superstars: un «greatest hits» de Mario Party sur la Switch en octobre [VIDÉO]

Vous êtes nostalgique des Mario Party d’une autre époque? Nintendo vous a entendu en annonçant ce mardi Mario Party Superstars, un nouveau volet pour la Switch qui rassemblera plusieurs tableaux et minijeux des opus précédents de la franchise.

Au total, on aura droit à 100 épreuves tirées de l’immense catalogue de Mario Party, jouables avec des contrôles traditionnels, de même que cinq tableaux de l’époque de la Nintendo 64.

Évidemment, tout le contenu sera remis au goût du jour, tant au niveau de la facture visuelle que de la maniabilité.

Superstars reprendra également différentes fonctionnalités de Super Mario Party, paru sur la Switch en 2018, comme le jeu en ligne et les parties multijoueur locales avec plus d’une console.

Au final, le titre devrait donc plaire autant aux habitués de la série qu’aux plus jeunes qui découvrent la franchise, et son pouvoir de mettre en danger les amitiés les plus solides, sur la plus récente console de Nintendo.

Mario Party Superstars doit paraître le 29 octobre prochain sur la Switch.

