Un million de poulets euthanasiés à cause de la grève chez Exceldor

La grève qui perdure à l’usine de transformation de volaille d’Exceldor, à Saint-Anselme, a entrainé l’euthanasie d’un million de poulets en pure perte.

Ces euthanasies représentent le gaspillage d’environ 4 millions de repas, a souligné la coopérative qui réclame, après trois semaines de grève de ses employés, que le secteur de la transformation primaire soit considéré comme un service essentiel.

«Alors que nous atteignons le cap du million de volailles euthanasiées, qu’attend-on pour décréter des services essentiels dans le secteur de la transformation primaire ? C’est une réelle catastrophe pour laquelle il y a urgence d’agir», s’est indigné le vice-président principal de la Division poulet d’Exceldor, Joël Cormier, par communiqué.

Environ 260 producteurs de poulet au Québec membre de la coopération dépendent de l’usine et n’ont pratiquement aucune autre option pour faire transformer leurs volailles. Ce conflit de travail entraine d’ailleurs plusieurs perturbations dans le milieu de la restauration, où il devient de plus en plus difficile de se procurer du poulet.

Par ailleurs, M. Cormier a avancé que, malgré la nomination d’une médiatrice spéciale par Québec, peu de progrès ont été faits à la table de négociations.

Les quelque 600 travailleurs syndiqués d’Exceldor réclament d’obtenir un salaire de 25 $ de l’heure. Ils ont refusé, en mai, une offre qui aurait fait passer leur salaire de 20,71 $ de l’heure à 22,51 $ de l’heure, en plus du versement d’un montant forfaitaire de 1500 $ par employé.

Cette demande des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) rendrait la coopérative non concurrentielle, juge Exceldor.

Les travailleurs sont sans contrat de travail depuis juillet 2020.