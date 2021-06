Découvertes macabres, #CancelCanadaDay, nouvelles aides: retour sur l’actualité autochtone des dernières semaines

Partager







Les dernières semaines ont été éprouvantes pour les communautés autochtones partout au Canada, alors que le Mois national de l’histoire autochtone bat son plein. Voici ce qu’il faut savoir sur l'actualité autochtone des dernières semaines.

• À lire aussi: Mieux enseigner l’histoire autochtone, c’est possible

• À lire aussi: Star Horn: raconter la vérité et la beauté de l’histoire des peuples autochtones

Découvertes macabres

La communauté autochtone Tk’emlúps te Secwépemc a annoncé à la fin mai avoir retrouvé les restes de 215 enfants sur le site de l’ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique. Depuis, les communautés autochtones de partout au pays réclament la protection des sites et du financement pour mener des recherches dans les 139 anciens pensionnats sur le territoire canadien.

Photo AFP

La Nation Dakota de Sioux Valley, au Manitoba, affirme d’ailleurs avoir trouvé jusqu’ici 104 tombes potentielles à travers trois cimetières sur l’ancien site du pensionnat autochtone de Brandon. La communauté s’affaire actuellement à identifier les enfants retrouvés en association avec des chercheurs, rapporte le média autochtone APTN News.

De nombreux experts rappellent que le Québec comptait une douzaine de pensionnats et foyers fédéraux, et que de telles découvertes sont aussi possibles, voire probables, ici.

Un guichet unique créé

Québec et Ottawa, en partenariat avec les Premières Nations et les Inuits, ont annoncé la création d’un guichet unique afin d’aider les communautés autochtones à retrouver des proches disparus dans les pensionnats au Québec.

Un facilitateur est en poste pour entreprendre des démarches pour aider, coordonner et soutenir les communautés dans leurs recherches. Michel Martin, un retraité de la fonction publique qui a déjà travaillé avec les Premières Nations, occupe ce poste.

• À lire aussi: L'activiste inuite Shina Nova dans une campagne publicitaire de Sephora

• À lire aussi: Des comptes Instagram à suivre pour mieux comprendre les enjeux autochtones

Du financement annoncé

En plus des 27 millions $ annoncés par Ottawa pour soutenir les communautés autochtones qui souhaitent mener des recherches sur les sites d’anciens pensionnats, certaines provinces ont attribué des enveloppes dans le même but.

C’est le cas notamment de l’Ontario, qui consacre 10 millions $ sur les trois prochaines années pour identifier les sites d’enterrement des 18 pensionnats autochtones sur son territoire et pour offrir des services de soutien.

Le ministre albertain des Relations avec les Autochtones a également annoncé que la province a l’intention de financer les recherches pour trouver les restes d’enfants disparus qui fréquentaient les pensionnats autochtones.

#CancelCanadaDay

Le mot-clic #CancelCanadaDay gagne en popularité depuis que la Ville de Victoria a annoncé qu’elle annulait les festivités de la fête du Canada. Le conseil municipal a pris la décision à l’unanimité. La municipalité opte plutôt pour la diffusion au cours de l’été d’une émission produite par la nation Lekwungen mettant en vedette des artistes locaux.

Photo d'archives, Étienne Paré

«[C’est] une occasion de réfléchir et d’examiner ce que signifie être Canadien à la lumière des événements récents et de ce que nous savons déjà de notre passé», a déclaré par voie de communiqué le conseil municipal de Victoria.

• À lire aussi: Une agence de mannequins autochtones pour assurer plus de représentativité

Depuis cette annonce, d’autres, comme le canton de Wilmot, en Ontario, ont emboîté le pas.

Plusieurs voix autochtones ont utilisé #CancelCanadaDay pour appeler l’ensemble des municipalités canadiennes à annuler leurs célébrations prévues pour le 1er juillet.

Le mouvement Idle No More, fondé en 2012, a annoncé que des manifestations s’organisent d’un océan à l’autre le jour de l’anniversaire de la Confédération canadienne. Selon le groupe d’activistes, ces rassemblements seront l’occasion d’«honorer toutes les vies perdues à cause de l’État canadien».

Une nomination qui tombe à point

Le ministre québécois des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a nommé l’ex-journaliste Anne Panasuk au poste de conseillère spéciale pour le soutien aux familles d’enfants autochtones disparus. Elle conseillera le ministre sur les meilleures façons d’appliquer la loi qui autorise la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou morts après avoir été admis dans un établissement de santé au Québec.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC Le ministre québécois des Affaires autochtones, Ian Lafrenière

Contrairement aux élus de la CAQ, Mme Panasuk dit reconnaître pleinement l’existence du racisme systémique au Québec, comme dans le reste du Canada.

Des passeports traditionnels

Les autochtones peuvent désormais utiliser leur nom traditionnel sur leurs documents de voyage officiels, comme leur passeport, a annoncé Ottawa.

«Ces enfants autochtones qu’on a volés à leurs familles pour les forcer à intégrer le système de pensionnats, on est allés jusqu’à voler leur propre nom», a souligné Marco Mendicino, ministre de l’Immigration, citant l’exemple d’une petite Masek rebaptisée Alice.

Le ministre des Services aux autochtones, Marc Miller, note que cette décision pourrait concerner «plusieurs centaines de milliers» de personnes au Canada.

Cette mesure répond à l’une des 94 recommandations formulées en 2015 par la Commission de vérité et réconciliation.