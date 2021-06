Cet artiste crée des dioramas ultras détaillés en LEGO dans les murs et c’est impressionnant! [VIDÉO]

Partager







L’artiste visuel Dante Dentoni a partagé, sur son compte TikTok, quelques-uns des dioramas qu’il a créés à l’aide de LEGO, de résine et de beaucoup de patience. Nous avons la mâchoire à terre après avoir vu le résultat de travail acharné et nous avons tenu à le partager avec vous.

L’artiste latino-américain, d’origine argentine, se concentre à mélanger l’art, la construction et l’architecture pour n'en faire qu’un tout. Chaque œuvre qu’il produit est unique en son genre et est construite de façon à ce qu’elle soit intégrée à même les murs de la maison du collectionneur.

«Chaque scène au sein d'une installation n'est pas seulement un espace caché et mystérieux, mais aussi une invitation à découvrir la reconstitution d'un souvenir d'enfance, d’un récit inoubliable, d’un souvenir précieux ou simplement d’un moment significatif, demandant à vous faire ressentir le plaisir d'être surpris», mentionne Dentoni sur son site web.

Parmi les scènes cachées, on peut retrouver un club avec un DJ qui fait danser une foule, le coffre-fort d’une banque, une grue géante qui construit un mur, une grande baie avec une plage, un quai et des falaises et même une serre hydroponique de... plantes aux propriétés médicinales. Le tout, on le rappelle, fait entièrement de LEGO, de résine et de beaucoup d’amour.

Dentoni continue de partager ses œuvres sur son compte TikTok et Instagram. On vous invite donc à suivre cet artiste au talent infini qui risque de vous donner la piqûre et l’envie de défoncer votre mur de salon pour y installer une scène en blocs LEGO.

