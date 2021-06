Des comptes Instagram à suivre pour mieux comprendre les enjeux autochtones

Partager







Instagram regorge de créateurs de contenu autochtones qui mettent en lumière leur culture et qui aident leurs abonnés à mieux comprendre les enjeux qui touchent leurs communautés. En voici quelques-uns qu'on vous conseille de suivre sans attendre!

Tour d'horizon éducatif

@projet_mikana

La page Instagram du projet Mikana est excellente pour avoir un bon tour d’horizon éducatif sur les enjeux autochtones. Elle propose par exemple des façons de célébrer le Mois national de l’histoire autochtone, présente des femmes autochtones qui ont marqué l’histoire ou encore démystifie la Loi sur les Indiens.

Un porte-voix pour la jeunesse

@natutunan_ecouteznous

Ce compte se définit comme un «safe space» pour la jeunesse autochtone. Il diffuse de courts témoignages : voici un extrait, signé simplement par «Shawn». «Du jour au lendemain, On vous a montré le plus sûr des chemins. Et dire qu’on vous a partagé nos gains, tous nos biens, alors qu’on aurait dû dire: “Passez votre chemin.” Parce qu’ici on a des aînés, des valeurs à prendre soin.»

Des articles conçus par des personnes autochtones

@proudlyindigenouscrafts

La page Proudlyindigenouscrafts est intéressante si vous cherchez à vous procurer des articles comme des vêtements, des bijoux ou encore des éléments de décoration fabriqués par des personnes autochtones. Le compte publie aussi des carrousels informatifs sur les méthodes de fabrication autochtones et les enjeux entourant la chasse aux phoques.

L'activiste inuite Shina Nova

@shinanova

La jeune militante inuite Shina Nova utilise ses populaires comptes de réseaux sociaux pour expliquer différentes facettes de sa culture. Elle a notamment été connue pour les vidéos de chant de gorge qu’elle réalise avec sa mère. Pas moins de 2,4 millions de personnes la suivent sur TikTok et 517 000 sur Instagram.

Le populaire Notoriouscree

@notoriouscree

Notoriouscree, alias James Jones, est l’un des créateurs de contenu autochtones les plus populaires du Canada. Ses vidéos TikTok où on le voit performer des «hoop dances», une dance traditionnelle autochtone qui se fait à l’aide de plusieurs cerceaux, retiennent particulièrement l’attention. Il est suivi par 3,1 millions de personnes sur TikTok et 918 000 sur Instagram.

La militante crie Michelle Chubb

@indigenous_baddie

Sur les réseaux sociaux, Michelle Chubb, 23 ans, fait la promotion de la culture crie (notamment par le biais de la danse et en mettant en lumière des tenues traditionnelles). Comme Shina Nova et Notoriouscree, elle aborde aussi les enjeux autochtones de façon militante, en traitant de leurs aspects historique et politique. Elle rejoint 403 000 personnes sur TikTok et 152 000 sur Instagram.

Pour les amateurs de courts-métrages

@wapikonimobile

C’est la page à suivre pour les amateurs de courts-métrages. Ce compte Instagram fait la promotion des films réalisés dans le cadre de la mission de Wapikoni Mobile, un studio qui se déplace dans les communautés autochtones pour y réaliser des projets de création audiovisuelle et musicale.

Un outil pour savoir sur le territoire de quelle nation vous vous trouvez

Le robot Messenger Land Acknowledgement, tout comme la ligne texto du même nom (qu’on peut joindre au 855-917-5263), vous permet de savoir sur le territoire de quelle nation autochtone vous vous trouvez en envoyant simplement le nom de la ville, du village, ou le code postal d'où vous vous situez. Un robot vous répondra automatiquement!