Flight Simulator: Turtle Beach annonce un système «yoke» pour PC et Xbox [VIDÉO]

À la suite de l’annonce d’une date de sortie sur Xbox Series X/S pour Microsoft Flight Simulator, Turtle Beach a présenté le VelocityOne Flight, un système de joug compatible PC et Xbox, via USB, fort intéressant pour ses fonctionnalités et son prix.

Si on voulait s’équiper pour la simulation de vol, on se tournait souvent vers des solutions comme Logitech, Honeycomb ou Thrustmaster, pour en nommer quelques-unes. Vient maintenant s’ajouter Turtle Beach à la compétition.

Le fabricant d’accessoires de jeux offrira sous peu une solution tout inclus.

Le VelocityOne Flight est doté d'une poignée de joug à 180 degrés avec des commandes de gouvernail arrière pour un accès facile. Le système est aussi composé d’un quadrant des gaz modulaire avec une molette de trim intégrée, ainsi que des commandes à vernier et à levier (avec des dessus interchangeables pour les avions à hélice et à réaction).

Selon Turtle Beach, le VelocityOne Flight comprend 12 axes analogiques, deux commutateurs POV, deux commutateurs HAT à quatre voies et 18 boutons supplémentaires pouvant être reprogrammés soi-même.

En plus de tous les boutons et commandes, le système comprend une prise 3,5 mm, d’un écran sur le joug permettant d’afficher des statistiques en temps réel et un panneau avec une multitude d’indicateurs, tels que des alertes pour les phares d'atterrissage, les trains d'atterrissage et autres indicateurs utiles.

Turtle Beach affirme d’ailleurs que le VelocityOne Flight a été conçu en collaboration avec des ingénieurs aéronautiques et des pilotes pour offrir une expérience de vol réaliste.

Sans mentionner de date de sortie, la sortie du système VelocityOne Flight est prévue pour «bientôt», selon Turtle Beach. Il est toutefois possible de s’inscrire à leur infolettre et être tenu au courant de la date de sortie. On rappelle que Microsoft Flight Simulator sur Xbox Series X/S est prévu pour le 27 juillet prochain.

