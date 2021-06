Jay Du Temple se moque de la personne qui a piraté sa page Facebook en en reprenant le contrôle

Partager







L’humoriste et animateur Jay Du Temple a récemment été victime du piratage de son compte Facebook.

Dans un long message publié ce mercredi matin, il revient sur l’incident numérique de façon hilarante.



«C’est bien moi, Jay, qui vous écrit présentement. En même temps, comment vous le prouver réellement? Faudrait avoir un code pour la prochaine fois, comme dans Harry Potter quand Professeur Lupin pose une question dont seules la personne et lui connaissent la réponse pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un autre sorcier. Genre : "Quelle catch phrase as-tu dit lors de l'animation de ta première saison de OD?" La sens-tu la bisbille!», écrit l’animateur des dernières éditions d’Occupation double.



«Ma page Facebook s’est faite pirater par un malfaiteur avec un certain sens de l’humour dont lui-même ignore l’existence je crois. En arrivant sur ma page, première chose qu’il a faite : changer mon nom pour Jay Du TV. Déjà là, je n’ai pas paniqué, j’ai ri», écrit-il ensuite en faisant un pied de nez au pirate informatique qui a sévi en se faisant passer pour lui sur Facebook.

Salutations groupe, C’est bien moi, Jay, qui vous écrit présentement. En même temps, comment vous le prouver... Publié par Jay Du TV sur Mercredi 16 juin 2021



Il explique ensuite qu’il envisage garder ce nom plus longtemps, tout en traitant le malfaiteur de «Jack Sparrow du web».

Les démarches pour regagner le contrôle de sa page semblent avoir été complexes, mais comme l’indique du Temple, la programmation normale de sa page pourra bientôt reprendre son cours.



«Ma page redevient ma propriété. Fini les vidéos de « that’s how they make potato, it’s crazy! ». On revient à mon contenu habituel, c’est-à-dire, un podcast par semaine, une affiche de show par année, et deux statuts simili touchants lors de la fête d’un proche ou d’une journée spéciale», conclut l’humoriste qui arborait naguère un man-bun légendaire.



Tout est bien qui finit bien.

