Rosalie Lessard nous dévoile son impressionnante garde-robe colorée

L’influenceuse, animatrice et auteure Rosalie Lessard nous a ENFIN reçus chez elle pour nous dévoiler son impressionnante garde-robe.

Colorée, originale et composée majoritairement de trouvailles de friperies, la garde-robe de Rosalie est incroyable!

Celle qui possède une TONNE de sneakers a aussi des morceaux uniques qui feront des jaloux.

Elle nous a dévoilé son morceau le plus dispendieux, sa tendance préférée du moment et le kit dans lequel elle «Netflix and chill».

Voyez la capsule On a fouillé dans la garde-robe de Rosalie Lessard ci-dessus!

