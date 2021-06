6 propositions pour relancer la vie nocturne à Montréal

Partager







Quel avenir pour la vie nocturne à Montéal? Comment la Ville pourrait-elle mieux encourager la reprise de l’activité nocturne dans la métropole, alors que le Québec continue de se déconfiner? Voilà des questions qui ont été abordées lors du premier sommet sur l’avenir de la vie nocturne, nommé «Montréal au sommet de la nuit».

Mathieu Grondin, cofondateur de MTL 24/24, un organisme qui souhaite développer la vie nocturne montréalaise, nous dresse un bilan des deux jours du sommet virtuel.

Voici six suggestions pour relancer l’activité nocturne dans la métropole.

Déstigmatiser la vie nocturne

Pour certains, la nuit est encore associée aux dangers et aux vices. «La nuit a toujours fait peur aux gens, affirme Mathieu Grondin. Il y a une vision négative de la nuit.»

Selon lui, il importe de défaire cette image pour que l’activité nocturne montréalaise puisse reprendre et occuper une plus grande place dans le paysage culturel et économique de la métropole. «Montréal n’est plus celle de la pègre des années 1950, les mœurs se sont assainies», insiste-t-il.

Erik Peters / Agence QMI

Aménager plus d'espaces extérieurs

Mathieu Grondin propose d’aménager plus d’espaces publics extérieurs pouvant accueillir des événements la nuit, comme c’est le cas ailleurs dans le monde. Des villes comme Paris et Berlin permettent effectivement à des boîtes de nuit en extérieur d’ouvrir, dans le respect des mesures sanitaires.

AFP

«Ça va donner un espace aux jeunes et aux noctambules pour qu’ils puissent passer à travers l’été. C’est frustrant de voir ce qui se fait ailleurs alors que nous, on ne fait rien», mentionne-t-il.

S’inspirer d’autres villes, comme Amsterdam

Mathieu Grondin propose aussi de s’inspirer d’Amsterdam, reconnue pour sa vie nocturne. Le maire de la nuit de la capitale néerlandaise, Mirik Milan, a notamment fait en sorte que des lieux culturels puissent rester ouverts 24 heures sur 24.

Des «lieux de diffusion de la culture multidisciplinaire» ont ainsi pu voir le jour «dans des quartiers excentriques d’Amsterdam», soutient Mathieu Grondin. «Pour opérer, ils doivent prouver que leur établissement offre une programmation culturelle. On se rapproche du modèle d’une galerie d’art ou d’un musée», détaille-t-il.

Il aimerait voir de tels lieux apparaître à Montréal, et que des artistes locaux y soient mis en valeur. En entrevue avec La Presse cette semaine, le maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, indiquait que la Ville était «ouverte» à l'idée d'avoir des lieux de diffusion 24 heures dans certains quartiers, «comme le centre-ville et certains secteurs industriels».

Adopter une politique nocturne

En prévision de l’été prochain et du retour des touristes dans la métropole, Montréal devrait, selon Mathieu Grondin, adopter une politique de la vie nocturne, comme le proposait la mairesse Valérie Plante en 2017.

Que pourrait contenir une telle politique? Un règlement permettant, par exemple, à des salles de spectacles de fermer plus tard dans certaines zones de la ville, comme le Quartier des spectacles.

Reconquérir la nuit... avec respect

La reconquête de la vie nocturne ne doit toutefois pas se faire au détriment du voisinage. Que ce soit une nouvelle salle de spectacle ou encore une tour de condos, un promoteur devrait prouver la compatibilité de son établissement avec la vie de quartier du secteur, insiste Mathieu Grondin.

Plus de volonté politique

Pour que la vie nocturne puisse reprendre et fleurir encore davantage, il doit y avoir une volonté politique, soutient Mathieu Grondin. Il croit d’ailleurs que la crise sanitaire a permis de sensibiliser les divers paliers de gouvernement à l’importance de l’activité nocturne dans l’écosystème économique et culturel d’une métropole comme Montréal.

PHOTO COURTOISIE PAUL LEDUC

Le cofondateur de MTL 24/24 remarque d'ailleurs «un vent de changement» à l'hôtel de ville. Il a bon espoir de voir certaines des propositions reprises par l'administration Plante.