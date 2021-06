Billie Eilish dans le pétrin pour des propos racistes dans une vidéo

Partager







L’icône de la pop Billie Eilish est dans le trouble depuis qu’une vidéo où elle imite l’accent des Asiatiques en anglais et où elle utilise un terme injurieux envers ces derniers a refait surface.



Une vidéo publiée sur TikTok par l’utilisatrice @lcxvy montre la chanteuse de 19 ans qui prononcerait le «ch*nk», une insulte raciste à l’égard des personnes asiatiques et plus particulièrement, des personnes chinoises.

Toutefois, en raison du montage rapide et de l’absence de contexte, il est difficile de dire si ce terme a réellement été utilisé par l’artiste.



Par contre, dans la deuxième partie de la vidéo, Eilish se moque clairement de l’accent qu’ont parfois les personnes asiatiques lorsqu’elles parlent anglais.



Sur TikTok, plusieurs admirateurs de l’idole des adolescentes l’ont défendue en disant qu’«elle n’avait que 14 ans à l’époque», quoique la vidéo ne soit pas datée et qu’il est difficile d’établir avec certitude l’âge qu’avait la star au moment où elle a été tournée.

D’autres ont tenté d’expliquer ses comportements en rappelant qu’Eilish avait avoué, en 2018, souffrir du syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et vocaux.



À l’opposé, d’autres internautes se sont dits déçus ou choqués du langage employé par la chanteuse de Bad Guy.

«Je l’aime tellement et je suis attachée à elle, mais maintenant je suis déçue» a dit l’une d’elles.

«Ce n’est pas important si c’était une blague ou si elle avait 14 ans. Elle doit aborder cela. Nous ne sommes pas sensibles parce que nous voulons qu’elle aborde ceci», a dit une autre de ses admiratrices.



En effet, la vidéo TikTok à l’origine de la controverse a été publiée lundi et Billie Eilish n’a toujours émis aucun commentaire à ce sujet que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

