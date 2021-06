Breath of the Wild 2: Nintendo ne révèle toujours pas le vrai titre, on essaie donc de le deviner

Partager







Croyez-le ou non, la suite du plus récent Legend of Zelda ne s’appellera pas Breath of the Wild 2. Affirmer le contraire, ce serait bien mal connaître la franchise!

Cela dit, c’est tout de même de cette façon qu’on la surnomme depuis son dévoilement en 2019, car Nintendo se refuse toujours à dévoiler son «vrai» titre. Et pourquoi donc?

Selon une entrevue menée cette semaine par IGN auprès de Bill Trinen et Nate Bihldorff de Nintendo Treehouse, le nom officiel de la suite de Breath of the Wild serait gardé secret pour le moment... puisqu’il révélerait des indices quant au contenu du jeu.

«En ce qui concerne la raison pourquoi nous attendons pour le nom, vous allez devoir rester aux aguets parce que, évidemment, les noms des Zelda sont quand même importants. Ces sous-titres... ils commencent à donner de petits indices à propos peut-être de ce qui va se passer», a commenté Bill Trinen.

Eh bien, voilà! Le chat sort du sac. Tout ça pour dire que même avec une nouvelle bande-annonce dévoilée ce mardi, Breath of the Wild 2 continue de se montrer mystérieux.

C’est pourquoi l’équipe de Pèse sur start a décidé de tenter de deviner le titre exact de cette suite tant attendue.

On vous avertit, ce sont 29 prédictions excessivement sérieuses:

Photo montage Christine Lemus

Breath of the Wild: Judgement Day

The Breath of the Wild Rises

Breath of the Wild: Fury Road

Too Breath, Too Furious

Breath of the Wild Reloaded

Montage Christine Lemus

Zelda Revolutions

Breath of the Wild: Revenge of the Tingle

12 Angry Breaths of the Wild

Breathe Free or Die Wild

La moitié gauche d'Hyrule

Le déclin de l'empire Hyruléen

Photo montage Kazzie Charbonneau

Kill Ganon

Link Unchained

De père en Link

Bon Link, Bad Link

Eternal Blood Moon of the Spotless Mind

National Lampoon's Hyrule Vacation

The Big Ganonski

Photo montage Christine Lemus

Link le professionnel

La guerre des Links

Chéri, j'ai rapetissé Link

Maman, j'ai raté la Shrine

No Country for Old Hylians

Dans une Shrine près de chez vous

Photo montage Christine Lemus

Saving Private Zelda

Hylian History X

Detroit Goron City

Three Billboards Outside Goron City, Hyrule

The Legend of Zelda: Wild Wild Breath feat. Will Smith

Bref... on ne sait pas vraiment comment va s’appeler la suite de Breath of the Wild, mais on a certainement hâte de le découvrir.

Rappelons que celle-ci doit paraître en 2022, comme l’a dévoilé Nintendo lors d’une présentation dans le cadre de l’E3, mardi dernier.

