Les travaux devant son restaurant reportés par la Ville: un restaurateur dénonce un «traitement de faveur»

Le cri du cœur lancé sur Facebook par le propriétaire du restaurant Provisions 418 a été entendu: la Ville de Montréal reporte à l'an prochain les travaux d'aqueduc qui devaient être faits cet été devant le commerce du Plateau-Mont-Royal.

Bien qu’il se réjouisse du report des travaux, Pablo Rojas déplore le «traitement de faveur flagrant» dont il aurait bénéficié en raison de la popularité de ses commerces.

Le restaurateur assure qu'il avait entamé des démarches auprès de la Ville et de sa conseillère d’arrondissement avant de se tourner vers les réseaux sociaux.

«J’ai tenté d’être bon joueur et de passer par les mêmes moyens que tout le monde, d’appeler la Ville, d’appeler ma conseillère. De faire les démarches adéquates. Je ne voulais pas me plaindre sur les réseaux sociaux», explique Pablo Rojas, qui est aussi propriétaire de la boucherie Provisions, rue Van Horne.

Ses démarches officielles n'ayant donné aucun résultat, il s'est finalement résigné à passer par les réseaux sociaux pour dénoncer la situation. Au lendemain de sa publication, la Ville annonçait avoir changé d’avis. La réhabilitation d'une conduite d’aqueduc, qui devait être effectuée de la mi-juin au mois de septembre, a été reportée à l'an prochain.

Selon Pablo Rojas, sa notoriété et celle de ses commerces ont certainement pesé dans la balance.

«Ce n’est pas normal, qu’il n'y ait que moi ou David McMillan [chef et copropriétaire du Joe Beef, du Liverpool House et du Vin Papillon] qui soient capables de faire arrêter des travaux, dénonce-t-il. Ce sont tous les autres qui n’ont pas la même voix et qui subissent les conséquences. On ne va jamais entendre leur histoire.»

La survie du restaurant menacée

Pour Pablo Rojas, les travaux que souhaitait réaliser l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal dans la rue Gilford menaçaient la survie de son commerce. Alors que les restaurants viennent à peine de pouvoir rouvrir après plus d'un an de pandémie, les travaux d’aqueduc auraient notamment nécessité le retrait de la terrasse du Provisions 418.

Le fait est que les dernières années n'ont pas été de tout repos pour le restaurateur. En 2019, rue Gilford, la Ville avait construit des terrasses et des placotoires, ce qui avait nécessité la fermeture de la rue. Puis, en 2020, la pandémie a frappé Montréal de plein fouet, limitant la capacité d'accueil de l'établissement. En plus, la Ville a déjà prévu de remplacer par des structures permanentes, à l'été 2022, les terrasses et les placotoires installées en 2019.

Les prochains mois s'avéreront donc cruciaux pour le restaurateur.

«Trois années sur quatre qui sont sabotées, puis une autre année de pandémie dans le milieu, c’est 40% de la durée d’un bail commercial», écrivait le propriétaire mardi.

«Le Provisions existe depuis sept ans et a déménagé dans ce local pour passer au travers de la crise. Nous n’avons jamais abandonné. Nous ne croyions jamais que ce serait la Ville de Montréal et non pas la COVID qui nous achèverait», ajoutait-il.

La Ville de Montréal a indiqué mercredi, par courriel, être consciente que les commerçants ont besoin de prévisibilité, ajoutant vouloir «limiter au maximum l’impact des travaux auprès des citoyens et des commerçants montréalais».