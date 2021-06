L’ex-star du porno Lana Rhoades voudrait que toutes ses vidéos soient retirées d’Internet

Partager







L’ancienne vedette de films pour adultes Lana Rhoades souhaite que toutes les scènes où on la voit en action soient supprimées du web.

Âgée de 24 ans et maintenant à l’écart de l’industrie du film pornographique, elle se veut désormais une critique de ce milieu parfois très violent à l’égard des femmes.

• À lire aussi: Un pilote d’avion qui avait regardé de la porno et exposé ses organes génitaux en plein vol reçoit sa sentence



Elle soutient notamment que son passage de quelques années comme vedette porno lui a causé de graves problèmes de santé mentale qui perdurent toujours aujourd’hui.



Alors qu’elle était l’invitée du podcast Tap In, animé par Harry Jowsey, elle a déclaré qu’elle voudrait y retourner pour pouvoir effacer toutes ses vidéos, mais qu’elle ne peut pas parce qu’elle n’en a pas les droits.



«Pour beaucoup de vidéos, je n’ai aucun droit dessus. Autrement, je les aurai probablement déjà toutes supprimées», a déclaré l’ancienne actrice.

«Je le regrette. Je le dis honnêtement: si je pouvais, j’abandonnerais tout ce que j’ai pour retrouver ma dignité et mon respect, et pour faire en sorte que les gens ne me voient pas de cette manière», a-t-elle également indiqué quand l’animateur lui a demandé si elle regrettait son moment dans l’industrie pornographique.

• À lire aussi: Des internautes ont révélé des secrets de l'industrie du porno et ça fait frémir

Plus tôt cette année, elle avait déjà raconté dans son podcast 3 GIRLS 1 KITCHEN un des épisodes particulièrement traumatisants qui l’avaient convaincue de quitter ce milieu.



«Il y a cette chose, vous savez, dont j’ai essayé de parler à une thérapeuthe. Quelque chose que j’ai dû faire pour une scène qui a été très très dure pour moi», a expliqué Rhoades.



«Ce gars avait un bol, et il m’a rentré sa queue dans la gorge jusqu’à ce que je vomisse dans le bol, et après, il a pissé dedans. Et durant la scène, il m’a demandé de boire ce qu’il y avait dans le bol, et je n’ai pas su dire non. C’était une des scènes les plus dégoûtantes, ignobles.»

• À lire aussi: Seth Rogen découvre qu’un film porno a été tourné chez lui en regardant de la porno

En plus de s’y faire humilier, l’expérience de la porno n’a pas été très payante pour elle.



«Dans l’industrie, je ne faisais pas une cenne. J’avais probablement 100 000$ dans mon compte de banque quand j’ai arrêté de tourner de la porno et je suis maintenant multimillionnaire», avait-elle déclaré sur la chaîne YouTube BFFs with Dave Portnoy and Josh Richards.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s