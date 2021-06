«Premières Nations», «Autochtones», «Innus», «Inuits» : voici quelques définitions pratiques pour éviter de se tromper

Partager







L’actualité nous rappelle tristement que les enjeux autochtones sont généralement méconnus. C'est pourquoi on concoté un lexique qui peut être utile quand on hésite quant à la signification exacte d’un mot : mieux vaut prendre quelques secondes pour vérifier que de mal formuler ses propos sans le vouloir!

Peuples autochtones

Les peuples autochtones sont, tout simplement, les descendants de ceux qui habitaient le territoire avant l’arrivée des colonisateurs, qui est aujourd’hui le Canada (et le Québec). C’est un terme général qui désigne autant les peuples des Premières Nations que les Inuits et les Métis.

Plus de 1,6 million de personnes au Canada s’identifient comme Autochtones, selon le recensement 2016 de Statistique Canada. Au Québec, on parle de 182 890 personnes autochtones appartenant à 11 nations.

Premières Nations

Les Premières Nations regroupent toutes les communautés autochtones autres que les Métis et les Inuits. Au Québec, elles sont divisées en deux familles linguistiques : algonquienne et iroquoienne.

Famille Algonquienne

La famille lingustique algonquienne (ou algonkienne) compte au Québec huit nations. Les voici ainsi que la région où elles habitent, selon la toponymie coloniale :

Abénakis : Centre-du-Québec

Algonquins : Outaouais et Abitibi-Témiscamingue

Atikamekw : Près du bassin de la rivière Saint-Maurice

Cris : Près de la Baie-James

Innus : Côte-Nord et Saguenay

Malécites : Bas-Saint-Laurent

Micmacs : Gaspésie

Naskapis : Nord-du-Québec et Côte-Nord

Famille iroquoienne

La famille linguistique iroquoienne compte deux nations au Québec. Les voici ainsi que la région où elles habitent, selon la toponymie coloniale :

Hurons-Wendats : Près de la ville de Québec

Mohawks : À proximité de Montréal

Inuits

Les Inuits constituent un peuple autochtone qui habite majoritairement dans les régions nordiques. Au Québec, la population inuite s’élève à plus de 13 000 personnes, et la quasi-totalité d’entre elles habitent les 15 communautés du Nunavik, au nord du 55e parallèle. Il faut prendre l’avion pour se rendre dans l’un de ces villages.

Inuk

On utilise le mot «Inuk» lorsqu’on parle d’une seule personne du peuple inuit.

Innus

Il ne faut pas confondre les Inuits avec les Innus. Ces derniers sont un peuple appartenant à la famille algonquienne. Sept des neuf villages innus sont situés sur la Côte-Nord.

Métis

Le peuple métis est né dans les années 1700 de l’union entre des marchands de fourrures européens et des femmes autochtones. Leurs descendants ont forgé une culture distincte et une nation commune : leur territoire s’étend aujourd’hui dans les trois provinces des Prairies, et dans une partie de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du nord des États-Unis.

Termes péjoratifs

Vous le savez probablement déjà, mais au cas où ça vous aurait échappé, voici des termes aujourd’hui considérés comme péjoratifs qu’on devrait remplacer lorsque l’on parle des personnes autochtones.

Indiens

Le terme «Indiens» a été utilisé pendant des siècles, à commencer par Christophe Colomb, mais il est désormais considéré comme incorrect et offensant. On l’utilise parfois encore pour définir une identité juridique précise définie par la Loi sur les Indiens, qui porte encore ce nom (eh oui), et qui détermine l’accessibilité à certains programmes fédéraux.

Esquimaux

Le mot «Esquimaux» était autrefois couramment utilisé pour désigner les membres du peuple inuit, mais il est aujourd’hui considéré comme péjoratif. L’origine du mot ainsi que sa signification font débat, mais le consensus est qu’il est préférable d’utiliser le terme «Inuit», puisque c’est ainsi que les membres de ce peuple se désignent eux-mêmes.

Amérindiens

Le mot «Amérindiens» est considéré comme inexact, voire péjoratif, et on peut le remplacer par «Premières Nations». Comme adjectif, on peut plutôt utiliser «autochtone» ou l’adjectif désignant la nation spécifique («cri» ou «algonquin», par exemple).

Indigène

Les anglophones utilisent l’expression «Indigenous peoples» pour parler des «personnes autochtones». Il n’est pas fréquemment utilisé en français québécois : on préfère l’expression «peuples autochtones».

Sources : L’Encyclopédie canadienne, Notes de la Colline, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives Canada, Services aux Autochtones Canada, Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord de l’Université Laval, Usito

Merci à l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) pour leurs vérifications.

