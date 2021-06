Se servir de TikTok en direct d'Iqaluit pour faire connaître la culture inuite

Partager







BILLET - Iqaluit, Nunavut : mon chez moi. Un endroit assez mystérieux. Mais dès qu’on y met les pieds, on tombe en amour assez vite. C’est ce qui m’est arrivé.

• À lire aussi: Elle raconte la vérité des peuples autochtones à travers ses illustrations

• À lire aussi: Des comptes Instagram à suivre pour mieux comprendre les enjeux autochtones

Cependant, c’est seulement après quelques semaines que je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Pourquoi ne connait-on pas le Nord comme moi je le connais? J’ai trouvé injuste que les Inuits ne soient pas assez représentés et qu’on ne connaisse pas bien le Nunavut.

C’est en regardant TikTok durant plusieurs heures sur mon téléphone que je me suis dit que j’allais passer à l’action. On pouvait y voir quelques Autochtones déjà, mais pas vraiment d’Inuits. Clairement, j’y ai vu du potentiel sans trop savoir où tout ça allait m’amener. J’étais aussi résidente à Iqaluit, c’était donc l’occasion parfaite pour moi de montrer le coin. C’était ma façon de faire découvrir ma culture et de la partager avec le monde entier.

Dans mes vidéos, j’aborde des sujets comme ma culture, ses traditions et les épreuves auxquelles nous faisons face. Des centaines de publications plus tard, j’ai maintenant plus de 43 000 abonnés sur le réseau social.

Ce qui m’a le plus touchée, c’est que j’ai commencé à recevoir énormément de messages d’Inuits qui n’avaient aucune façon d’apprendre la culture, qui la découvraient seulement par mon contenu. Je dirais que c’est là que ma démarche a pris tout son sens. J’ai compris que je devais y mettre de l’énergie et que mon implication allait avoir beaucoup plus d’impact que ce je pensais au départ. Nos Inuits méritent de se sentir inclus, acceptés et comprendre que leur voix est importante. Je pense qu’en transmettant tout ça, une confiance peut facilement naître en certains et c’est ça qui me motive.

Aujourd’hui, on peut suivre plusieurs Autochtones au Canada sur les différentes plateformes, ce qui permet aux gens de s’éduquer et de donner une plus grande visibilité à ces créateurs. En étant sur TikTok, j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs belles personnalités qui utilisent les réseaux sociaux pour partager leur histoire.

J’ai déjà hâte de voir nos futures générations s’illuminer. Je suis moi-même maman et je suis plus qu’heureuse et excitée de savoir que mon bébé sera entouré de représentations inuites.

• À lire aussi: Une agence de mannequins autochtones est créée pour assurer plus de représentativité

*

Pour découvrir une autre activiste inuite :