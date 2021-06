Un jour férié pour célébrer la fin de l’esclavage aux États-Unis

Partager







Tous les 19 juin, les États-Unis célèbrent l’émancipation des derniers esclaves au Texas en 1865. Le Congrès a voté cette semaine pour en faire un jour férié fédéral.

Reste au président Joe Biden à promulguer la loi, mais son soutien ne fait aucun doute, rapporte l’AFP.

AFP Sheila Jackson Lee, élue démocrate de la Chambre des représentants

«Ce jour représente la liberté», a déclaré l’élue démocrate du Texas de la Chambre des représentants Sheila Jackson Lee, qui fait partie du groupe de parlementaires qui ont porté le projet de loi.

«Nous sommes ici, libres de voter en faveur de Juneteenth comme fête nationale de l’indépendance, un jour férié fédéral pour l’Amérique. Ç’a été un long voyage!» a-t-elle écrit sur Twitter.

«Reconnaître et apprendre des erreurs passées est essentiel pour avancer», a renchéri le sénateur républicain texan John Cornyn, qui a également porté le projet de loi.

Les militants du mouvement antiraciste, qui a repris de plus belle l’année dernière après le meurtre de George Floyd, réclamaient que Juneteenth devienne un jour férié national.

C’est quoi, Juneteenth?

Le nom Juneteenth est une contraction des mots «June» et «nineteenth», soit la date du 19 juin. C’est ce jour-là, en 1865, que les derniers esclaves du Texas ont appris qu’ils étaient désormais libres.

Austin History Center Des célébrations de Juneteenth à Austin, au Texas, en 1900

C’était tout de même deux ans après que le président Abraham Lincoln eut libéré les esclaves de leur servitude en signant, le 1er janvier 1863, la Proclamation d’émancipation.

Malgré cela, l’esclavage avait perduré durant la guerre de Sécession (1861-1865) dans les États confédérés sudistes. Le chef de l’armée, Robert Lee, a signé sa reddition le 9 avril 1865, mais la nouvelle n'en est parvenue que deux mois plus tard à la petite ville de Galveston, au Texas, le 19 juin.

Une journée de moins en moins méconnue

Alors que cette année marque le 156e anniversaire de la libération des derniers esclaves, de plus en plus d’Américains connaissent la signification de cette journée, selon le média américain Vox.

Juneteenth et sa signification ne sont pas réellement abordés à l’école. Son histoire est donc incomprise, voire méconnue, disent des experts. Les manuels scolaires, qui ont déjà tendance à blanchir l’histoire, «ne mentionnent pas, ou peu, cette fête», a indiqué Karlos Hill, auteur et professeur d’études africaines et afro-américaines à l’Université d’Oklahoma, en entrevue à Vox.

Des rassemblements, des manifestations et des défilés sont prévus cette année un peu partout aux États-Unis pour célébrer Juneteenth. Les traditionnels «cookouts», où l'on se réunit autour d’un repas, comme les Afro-Américains l’avaient fait en 1866 pour fêter le premier anniversaire de Juneteenth, se tiendront aussi.