Un vidéoclip ensoleillé de Marie-Gold et autres suggestions culturelles

Un spectacle littéraire avec Joséphine Bacon et Rita Mestokosho, une bonne dose d’humour noir avec Inside de Bo Burnham et un voyage au bord de la mer des Caraïbes avec Marie-Gold ; voilà ce qu’on vous propose cette semaine.

Courtoisie

Les poètes météores

Les poètesses autochtones Joséphine Bacon et Rita Mestokosho présentent un hommage posthume aux poètes Édouard Itual Germain et Jeanne-Mance Charlish samedi soir dans le cadre du Mois de l’histoire autochtone. Quand de grandes artistes autochtones comme elles se penchent sur la poésie de ces piliers de la poésie, ce ne peut qu’être magique. Ce spectacle littéraire virtuel est vraiment un incontournable !

Diffusé sur la page Facebook de Présence autochtone samedi à 19h

L’humour noir de Bo Burnham dans Inside

L’humoriste américain Bo Burnham a passé le confinement enfermé chez lui à écrire, mettre en scène et tourner Inside, un spectacle humoristique de 1h30 qui comprend plusieurs chansons et réflexions sur la solitude, les technologies et le capitalisme – sur notre époque, quoi. On vous avertit tout de suite : ç’a beau être classé dans la section «humour» et avoir une note de 100% sur RottenTomatoes, ne regardez pas ça si vous avez besoin d’un petit remontant; on est plus dans le cynisme et le fatalisme de l’humour noir que dans les sketchs légers, à quelques exceptions près.

Diffusé sur Netflix

Nouveau vidéoclip Numero Uno de Marie-Gold

Marie-Gold nous offre un voyage dans le sud sans avoir à bouger de notre siège avec son nouveau vidéoclip Numero Uno. C’est lors d’un stage en écologie au Mexique que la rappeuse québécoise a découvert des artistes locaux dont le duo ForyFive qu’on retrouve dans le clip. Le clip vous donne rendez-vous au bord de la mer des Caraïbes !

Diffusé sur la chaîne YouTube de Marie-Gold dès vendredi

Enfin la suite de Lupin

La deuxième partie de la saison 1 de Lupin est enfin en ligne ! On retrouve Assane Diop, gentlemen cambrioleur français, alors qu’il a soif de vengeance contre Hubert Pellegrini. Réussira-t-il grâce à ses ruses inspirées des livres d’Arsène Lupin? Cette série qui met en vedette Omar Sy nous tient sur le bout de notre chaise et ne manque jamais de nous surprendre.

Diffusée sur Netflix

Le balado Ce n’est qu’une théorie

Le recherchiste Alexandre Moranville-Ouellet anime ce tout nouveau balado qui vise à démystifier les théories du complot. Des controverses entourant les vaccins en passant par l’assassinat de John F. Kennedy et les attentats du 11 septembre, on en apprend beaucoup sur l’histoire derrière celles-ci Elles sont également confrontées à des données et du travail d’experts. C’est sérieusement fascinant !

Diffusé sur QUB radio