30 magnifiques plages au Québec où aller prendre des belles photos Instagram

L’été est synonyme de plage et au Québec, il existe plusieurs belles plages dans la province où l’on peut profiter du soleil, du sable et de l’eau chaude.

Ces plages québécoises nous dépaysent et nous font immédiatement sentir que les vacances sont bel et bien arrivées. Eau salée, eau douce, lac, mer, fleuve : les plages et cours d'eau québécois sont des plus variés et ont tout pour plaire.

Armez-vous de vos serviettes, parasols et glacières et allez visiter l’une de ces 30 plages sablonneuses du Québec!

Abitibi-Témiscamingue

Lieu : Senneterre

Cette plage se démarque par sa vaste étendue de sable et ses couchers de soleil à couper le souffle.

Photo Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Lieu : Sainte-Gertrude-Manneville

Cette plage près de la ville d'Amos convient parfaitement aux familles puisque des sauveteurs sont sur place l'été.

Outaouais

Lieu : Wakefield

L'eau bleue impressionnante a fait la renommée de la carrière Morrison. Son emplacement exact n’est pas indiqué sur Google Map, mais vous pouvez suivre les indications routières qu’offrent les différents sites des compagnies de plongée qui se trouvent à la carrière.

Lieu : Lac-Simon

La plage du lac Simon est un lieu incontournable pour les familles avec ses deux kilomètres de sable fin. Le lac offre de multiples activités nautiques comme le kayak et la planche à pagaie.

Laurentides

Lieu : Saint-Donat

Le parc des Pionniers est situé sur le lac Archambault et offre une vue imprenable sur les montagnes. L'entrée est gratuite!

Lieu : Oka

La plage d'Oka est prisée par de nombreuses familles de la grande région de Montréal et avec raison : le sable y est vaste et fin et les activités nombreuses!

Photo : Aventures Kiamika

Lieu : Rivière-Rouge

Si vous voulez combiner aventure et sortie à la plage pensez à aller faire un tour de canot au réservoir Kiamika qui regorge de magnifiques de plages sablonneuses.

Mauricie

Lieu : Lac des piles

Cette plage située dans un camping près de Shawinigan saura plaire à toute la petite famille.

Lieu : Lac-aux-Sables

Cette jolie plage de sable blond comprend assez d'espace pour accueillir une foule de baigneurs. L’accès à la plage est réservé uniquement aux clients campeurs et aux résidents de Lac-aux-Sables.

Lieu : Saint-Michel des Saints

Une immense plage de sable fin qui nous rappelle le Sud, mais au Québec.

Lanaudière

Lieu : Rawdon

Cette plage en bordure du lac Rawdon est une attraction incontournable du coin. La plage est en pente naturelle et formée de sable fin. En raison de la Covid-19 la capacité maximale est de 90 % du stationnement et/ou 700 visiteurs.

Lieu : Parc du Mont-Tremblant

Bien que l'on retrouve plusieurs belles plages au sein du Parc national de Mont-Tremblant, celle du lac Provost est probablement la plus belle.

Montérégie

Lieu : Saint-Zotique

Plage familiale par excellence, la plage de Saint-Zotique comprend une belle étendue d'eau propre et de nombreux jeux d'eau pour les enfants.

Lieu : Hudson

Cette jolie plage méconnue accepte les chiens, ce qui est très rare. L'occasion parfaite de rafraîchir pitou dans la rivière des Outaouais et de prendre un bain de soleil.

Montréal

Lieu : Pierrefonds

Les Montréalais n'ont pas à aller trop loin pour profiter du sable blond et chaud d'une plage : direction l'ouest, vers Cap-Saint-Jacques pour profiter de la plage et des nombreux sentiers de randonnées.

Cantons-de-l’est

Lieu : Racine

L'endroit par excellence pour profiter d'un séjour de camping ET d'une jolie plage de sable.

Lieu : Stratford

Un endroit parfait pour faire des sports nautiques, se baigner et profiter des sentiers environnants.

Québec

Lieu : Québec

Profiter de la plage et du soleil à Québec c'est possible grâce à la vaste étendue de sable à la baie de Beauport.

Lieu : Fossambault-sur-le-Lac

La plage du lac Saint-Joseph s'étire sur un demi-kilomètre de sable blond et est située à seulement 25 minutes de la ville de Québec. La plage et le camping ouvriront le 18 juin 2021.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lieu : Saint-Henri-de-Taillon

C'est un total de 15 kilomètres (!) de plage qui vous attend à la plage du parc national de la Pointe-Taillon. Parmi les 10 plus belles plages du Québec, sans contredit.

Lieu : Saint-Prime

Magnifique plage sur les rives du lac Saint-Jean. Sauveteur en service et accès gratuit.

Charlevoix

Lieu : Saint-Irénée

Une jolie plage de sable au bord du fleuve parfaite pour y installer sa serviette!

Côte Nord

Lieu : Natashquan

L'eau y est très fraîche, mais les vastes étendues de sable sont parfaites pour s'y étendre l'été.

Lieu : Pointe-aux-Outardes

Le lieu idéal où pratiquer des sports nautiques, comme le kitesurf et la planche à voile.

Bas-Saint-Laurent

Lieu : Pohénégamook

Une plage familiale de 1 kilomètre de long en sable fin et bordé d'eau douce. Ouverture le 18 juin 2021.

Lieu : Sainte-Luce

Cette plage rappelle celles du Maine à cause du fleuve qui s'étend à perte de vue et du sable naturel doux sous les pieds.

Gaspésie

Une plage à couper le souffle aux abords de la mer qui vous dépaysera complètement! Ouverture le 24 juin.

Lieu : Carleton-sur-Mer

L’eau y est plus chaude grâce à la Baie-des-Chaleurs et les couchers de soleil y sont à couper le souffle!

Îles de la Madeleine

Lieu : Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l'Est

Les îles sont riches en magnifiques plages et celle de la Grande Échourie est parmi les favorites, car elle rappelle les plus belles plages du Sud.

Lieu : La Cormorandière

L'une des plages les plus dépaysantes du Québec qui se démarque par son sable presque orangé et ses falaises rouges qui décorent le paysage.

