Meilleurs brunchs à Québec: 10 endroits branchés où aller manger

Partager







Bruncher au restaurant ça débute si bien une journée. Québec regorge d’endroits géniaux où les assiettes sont originales, bien garnies et délicieusement apprêtées.

Pour une sortie matinale en amoureux ou entre amis, voici 10 endroits branchés où aller déjeuner à Québec.

1. Hobbit Bistro

Ce bistro sans prétention du Faubourg Saint-Jean est à essayer absolument pour vos brunchs: gravlax de saumon, crêpe au sarrasin, pommes de terre espagnoles aux herbes, œufs Bénédict au homard, etc. Le déjeuner vous est servi en semaine de 8h00 à 11h00 et la fin de semaine de 8h00 à 14h00. Autre dégustation obligée : les desserts qui sont à tomber par terre!

700, rue Saint-Jean

2. Buffet de L’Antiquaire

Des assiettes généreuses et tellement réconfortantes... Rien de moins que la cuisine québécoise à son meilleur. Sept jours sur sept dès 6h00, les lève-tôt sont comblés avec la réputée confiture de fraises, le caramel maison et les assiettes comme: pâté à la viande, fèves au lard, bacon et crêpe-vanille. Un plaisir à petit prix, et ce, dans un quartier prisé de la Ville de Québec.

95, rue Saint-Paul

3. Ciel! Bistro-bar

Ce célèbre restaurant tournant, connu pour sa vue et reconnu pour sa table, offre une vision à 360 degrés de la ville de Québec. Le tour complet se fait en une heure trente, le temps de partager un repas délectable. Son menu distinctif nous permet de savourer smoked meat, pain brioché, boudin basque, saumon fumé, steak and eggs, etc. Un concept divin signé Restos Plaisirs.

1225, cours du Général de Montcalm

4. Le Clocher Penché

Simplicité et générosité sont deux mots qui décrivent bien ce restaurant dont la réputation n’est plus à faire. Une cuisine exquise, sans artifice, dotée d’ingrédients d’une grande qualité.

203, rue Saint-Joseph Est

5. La Bûche

Plongez dans l’ambiance des cabanes à sucre grâce à un décor rustique invitant. Servi jusqu’à 15h30, le premier repas de la journée vous propose des plats traditionnels, mais réinventés. Par exemple, omelette jambon, bacon, saucisse et cheddar fumé, cassolette du bûcheron, crêpes au caramel de sucre à la crème... le folklore québécois dans votre assiette!

49, rue Saint-Louis

6. Le Casse-Crêpe Breton

Un choix de crêpes salées ou sucrées, ou encore, créez votre crêpe selon l’inspiration du moment dans ce petit restaurant attirant. On vous sert le déjeuner tous les jours dès 7h30! Café pression et jus fraîchement pressés ajouteront une note de joie et de saveurs à votre expérience.

1136, rue Saint-Jean

7. Cosmos

On dit oui aux crêpes françaises à l’érable, aux bénés (canard confit, saumon fumé ou jambon maison) et aux nombreuses sortes de sandwichs. Ce resto-lounge vous offre un décor stylisé et une ambiance feutrée. Un endroit parfait pour un petit déjeuner réussi et exquis.

2813, boulevard Laurier

5700, boulevard des Galeries

8. Chez Muffy

On vous sert tout un brunch Chez Muffy. Un assortiment de plats sucrés et salés faits maison, en formule à volonté. Mousse de saumon fumée maison, cromesquis de canard, oeuf de cane à la florentine, finger chocolat noisette-vanille, choux caramel, etc.

10, rue Saint-Antoine

9. Paris Grill

Ce restaurant du style «brasserie française» présente des assiettes copieuses et réussies à chaque fois. Parmi les déjeuners, servis tous les jours, vous découvrirez, entre autres, le croque-madame Paris-matin et le feuilleté léger tartiné de crème à l’aneth et garni de gravlax de saumon et d’avocat. Une expérience incomparable et une ambiance chaleureuse.

2820, boulevard Laurier

10. Le Café du Monde

Dans le Vieux-Port de Québec, en bordure du fleuve Saint-Laurent, ce charmant bistro parisien vous offre ses déjeuners exquis. Un arrêt s’impose pour une bonne poutine déjeuner ou une crêpe aux pommes caramélisées et cheddar. Et n’oubliez pas que toutes les raisons sont bonnes pour un Mimosa sur leur terrasse avec vue sur le fleuve Saint-Laurent.

84, rue Dalhousie

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s