Ce nouveau gin québécois au gingembre est parfait pour concocter un gin tonic épicé

Partager







La distillerie Les Spiritueux Ungava propose un tout nouveau produit qui surprend mais qui risque de faire de nombreux heureux: un gin à saveur de gingembre!

Maella Lepage

La saveur fraîche, mais puissante du gingembre vient se marier aux baies de genévrier, au thé du Labrador, à la camarine noire et aux baies d’églantier pour créer un gin unique et rond, qui se termine sur une finale chaude et épicée.

Courtoisie Ungava

Ce gin sera vraiment parfait pour ceux qui aiment se faire un gin tonic un peu épicé!

Également, quand on parle de gingembre dans le merveilleux monde des cocktails, on pense immédiatement au Moscow Mul), qui consiste en un mélange de bière de gingembre, menthe et lime.

Recette (courtoisie d’Ungava) :

8 feuilles de menthe

3/4 once de jus de lime (frais)

3/4 once de sirop simple

1 1/2 once d’ Ungava au Gingembre

De 4 à 5 onces de bière de gingembre

Courtoisie Ungava

Dans un shaker, ajouter les feuilles de menthe, le jus de lime et le sirop simple, et bien mélanger. Ajouter le gin et remplir le shaker de glace. Agiter. Verser dans un verre rempli de glace fraîche. Garnir de bière au gingembre et d’un brin de menthe.

Le gin Ungava au gingembre se vend en bouteille de 750 ml au prix de 38,70 $ dans les SAQ du Québec.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s