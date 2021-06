Piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal: une bouffée d’air frais pour les citoyens et les propriétaires de bars

Partager







Les projets de piétonnisation se sont poursuivis samedi à Montréal avec la fermeture graduelle de l’avenue du Mont-Royal, où les artistes de rue et les passants se sont côtoyés dans une ambiance festive, au grand bonheur des propriétaires de bars.

Perceuse à la main, Bastien Daoust-Beaudin, copropriétaire du populaire bar Chez Baptiste n’a pas perdu de temps avant de profiter de cette première journée de fermeture de l’artère commerciale aux voitures devant son établissement.

«On était fermé depuis octobre passé, donc on l’attendait, ça fait vraiment du bien. La piétonnisation nous permet d’augmenter la taille de notre terrasse de 100 %, en plus de doubler notre chiffre d’affaires», a-t-il expliqué samedi.

C’est qu’un règlement de la Ville de Montréal permet aux restaurateurs d’utiliser l’espace de la devanture des commerces voisins pour y agrandir leur terrasse, si ceux-ci acceptent.

Gabriel Ouimet / 24 heures La terrasse du bar Chez Baptiste sur l'avenue du Mont-Royal

Après un hiver difficile marqué par des mois de fermeture obligatoire en raison de la pandémie, le flot de passants qu’amènera la piétonnisation lui redonne espoir. Et pas seulement parce que les affaires seront bonnes, selon M. Daoust-Beaudin.

«Les gens sont de bonne humeur, l’ambiance est festive quand la rue est fermée. Ça nous rapproche et ça ravive le sentiment de solidarité», s'est-il enthousiasmé.

Un peu plus loin, les gérants rencontrés à la Taverne Saint-Sacrement et au bar Les Enfants du rock partageaient aussi l’excitation de leur confrère.

Les artistes de rue en mettent plein la vue

Le début d’après-midi leur a d’ailleurs donné pleinement raison.

Au coin de la rue Berri et de l’avenue du Mont-Royal, le groupe de percussions et de capoeira Karameloo Show a fait vibrer les passants sur des rythmes endiablés.

«Il fait beau, mettez du soleil et de la chaleur dans votre vie», a crié un membre du groupe aux passants venus les encourager.

Bien en vue depuis la terrasse des restaurants et des bars situés tout près, les membres du groupe ont chacun à leur tour effectué des acrobaties dignes des plus grands cirques sous les applaudissements de la foule, qui a manifesté sa joie au moment ou un membre du groupe a effectué un «back-flip» par-dessus un drapeau du Brésil tendu bien haut par des passants.

Gabriel Ouimet / 24 heures Un membre du groupe Karameloo Show pendant leur performance sur l'avenue du Mont-Royal

Si cette première journée est un avant-goût de l’été qui suivra, l’ambiance devrait être festive sur l’avenue du Mont-Royal au cours des prochains mois.

Comme la fermeture de l’avenue a commencé seulement quelques heures plus tôt, les cônes orange à perte de vue donnaient plus l’impression aux gens d’être dans une course à obstacles que sur une rue piétonne.

Malgré cela, Natalie Gerbaux, une résidente du quartier en route vers une terrasse, a trouvé tout de même le moyen d’apprécier la scène.

«Avec tout ce qui se passe déjà en ce moment, juste en marchant dans la rue, j’ai l’impression d’être en vacances. C’est génial», a-t-elle pris le temps de dire avant de poursuivre son chemin.

Il y aura 13 projets de piétonnisation cet été à Montréal. Ils seront graduellement déployés au cours des mois de juin et juillet.

Voici la liste des projets:

Le Plateau-Mont-Royal

- Avenue du Mont-Royal, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum

- Avenue Duluth, les fins de semaine, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis

- Boulevard Saint-Laurent, entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Mont-Royal Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

- Rue Ontario Est, entre la rue Nicolet et le boulevard Pie-IX

Outremont

- Avenue Bernard, de la ruelle à l'ouest de l'avenue Outremont à Bloomfield Rosemont–La Petite-Patrie

- La rue Place du Marché-du-Nord

- La rue Masson, de la 2e avenue au boulevard Saint-Michel

Verdun

- Rue Wellington, de la 6e avenue à la rue Régina

Ville-Marie

- Rue Saint-Denis, entre la rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve Est

- Rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau

- Rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Metcalfe et Guy

- Rue Crescent, du 1201 rue Crescent au boulevard de Maisonneuve Ouest Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

- Rue de Castelnau, entre la rue Saint-Denis et l’avenue de Gaspé