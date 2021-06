Brendan Fraser méconnaissable lors d’une rare sortie publique

Partager







Pour la première du film No Sudden Move à New York vendredi, Brendan Fraser a fait une rare apparition publique.

En effet, l’acteur de 52 ans, qui joue dans le film aux côtés de Jon Hamm et David Harbour, n’avait pas été vu en public depuis un certain moment.

Plusieurs ont alors remarqué que Fraser avait pris beaucoup de poids depuis la dernière fois qu’on l’avait vu.

C’est en prévision du tournage d’un film que la vedette de George of the Jungle a changé d’apparence.

Dans The Whale, réalisé par Darren Aronofsky, Fraser interprétera un homme de 600 livres qui veut renouer avec sa fille avec qui il a perdu contact quand il est sorti du placard.

Le film est inspiré d’une pièce de théâtre du même nom écrite par Samuel D Hunter.

Au cours des dernières années, Brendan Fraser a eu de sérieux problèmes médicaux.

Dans une entrevue de 2018 accordée à GQ, le Canadien d’origine a avoué que faire ses propres cascades au cours des années a fini par avoir des effets dévastateurs sur son corps.

«Quand j’ai fini le tournage du troisième film de la série The Mummy, j’étais rafistolé avec du ruban adhésif.»

Fraser a révélé qu’il avait passé presque sept ans à entrer et sortir de l'hôpital pour soigner de nombreuses blessures subites sur des plateaux de tournage.

Il a même dû subir une opération très douloureuse pendant laquelle une partie d'une de ses vertèbres a été retirée. Et comme si ce n’était pas assez, il a dû subir l’opération deux fois.

En plus de ses ennuis de santé, le comédien a aussi vécu des gros changements dans sa vie personnelle.

«J’ai changé de maison, je me suis divorcé. J’ai eu des enfants, et je les regarde grandir.»

No Sudden Move sera disponible sur HBO Max à partir du premier juillet et The Whale devrait paraître en 2022.

