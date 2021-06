Bières, «Go Habs Go», ambiance de stade: le parc Laurier héberge des partisans pour les rencontres du Canadien

Partager







La défaite en prolongation du Canadien de Montréal face aux Golden Knights de Las Vegas a cassé le «petit party» de la centaine de partisans réunis au parc Laurier, dimanche soir.

Avant que le Québécois Nicolas Roy ne vienne sceller l’issue de la rencontre en déjouant Carey Price peu après 23h, l’ambiance était festive... et bruyante. Les amoureux du CH ont profité du match (et du beau temps!) pour se réunir et boire quelques bières.

Tout au long de la soirée, les partisans, pour la plupart dans la vingtaine, ont applaudi les bonnes actions de leurs Glorieux, comme s’ils étaient au Centre Bell. Après le premier et unique but du Canadien, les partisans ont sauté de joie, scandant en chœur «Go Habs Go». Pour un maximum d’ambiance, il y avait même de la musique pendant les pauses publicitaires.

Photo Pierre-Luc Mongeon

Pour l’un des organisateurs de la soirée, Philippe Jarry, ce type d’événement est une nécessité. «C’est la fierté nationale!» s’exclame-t-il.

C’est d’ailleurs un excellent endroit pour rencontrer de nouveaux amis et partager une passion commune. Hugo Hébert-Houle raconte qu’il écoute les rencontres des séries éliminatoires du Canadien au parc Laurier pour l’ambiance de la place. «Je trouve ça vraiment festif, explique-t-il.

«Moi je suis un fan, j’écoute souvent les séries. C’est un de mes meilleurs matchs que j’ai vus à vie», ajoute-t-il.

Les festivités ont d’ailleurs attiré le regard de quelques curieux, qui se sont arrêtés pour observer ce qui se déroulait, avant de repartir. Certains d'entre eux se sont même installés dans les estrades pour observer le reste de l'affrontement.

Pas de masque ni de distanciation

Observation générale: la majorité des personnes ne respectent pas les consignes sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec. Le port du masque est quasi inexistant et la distanciation sociale n’est pas respectée.

Trois policiers sont intervenus en milieu de soirée. Philippe Jarry a reçu un avertissement verbal pour le non-respect des mesures de santé lors de l'événement.

Afin d’assurer un meilleur respect des mesures sanitaires en place, deux des organisateurs, Thomas Rocheleau et Julien Lafrance-Berger, suggèrent que la Ville installe des écrans dans le parc. Le terrain de baseball pourrait accueillir un écran géant, ce qui améliorerait les mesures de distanciation sociale.

Rappelons que les Glorieux se sont avoués vaincus en prolongation et que les Golden Knights ont nivelé la demi-finale. Les deux équipes se retrouveront donc mardi soir, à Las Vegas, pour le cinquième match de la série.