Des internautes racontent la blessure «la plus stupide» qu’ils ont eu et c’est pas toujours glorieux

Se faire mal, c’est rarement «intelligent».



En fait, la plupart du temps, il y a une part de stupidité quand on se fait mal.

Mais parfois, la stupidité dépasse les bornes. Sur Reddit, des internautes ont récemment eu beaucoup de plaisir à raconter la fois où ils se sont blessés de la manière la plus ridicule qui soit.



Voici quelques-unes des réponses les plus spectaculaires:



taoshka:



«Au mois de janvier, je me suis cassé une côte en essayant de prendre une canette de liqueur sur le siège arrière de ma voiture.»



jakerhamster:



«Je me suis sacré un coup de poing dans le visage pendant une partie d’impro et je me suis infligé une commotion cérébrale.»

OldBagOfWind:



«J’ai éternué. Ça a délogé une hernie disquale, ce qui m’a fait m’effondrer. En m’effondrant, je me suis rupturé une vertèbre, ce qui m’a handicapé de façon permanente. Alors, je suis devenu handicapé en éternuant.»

BiryaniBabe:



«Je me suis coupé le pouce jusqu’à l’os en essayant de démonter un cube Rubik avec un couteau à peler.»



chesarahsarah:



«Je me suis disloqué l’épaule en replaçant avec rage un oreiller d’hôtel en plein milieu de la nuit. J’ai dû faire de la physio pour retrouver tout le mouvement. Oups.»



INHALE_VEGETABLES:

«Je lisais ceci à ma femme et elle m’a raconté qu’elle s’est déjà coincé un mamelon avec la corde d’un arc en tirant une flèche.»



Rocklobster92:



«La goutte. Apparemment, manger trop de nourriture riche comme de la bière et du bœuf peut faire en sorte qu’on ne peut pas marcher pendant 3 jours.»



suitology:

«J’ai une petite cicatrice sur les bijoux de famille parce que j’ai déjà fait chauffer un trombone pour percer un trou dans quelque chose, mais je l’ai échappé et il est tombé par le trou de ma fermeture-éclair ouverte.»

yesbutprobablynot:



«J’ai testé l’allume-cigare de ma première voiture en me l’appuyant dans le front. J’ai eu une cicatrice plutôt embarrassante en forme de spirale.»



Familiar-Pay-5576:



«Je me suis enfargé dans mes lacets et je me suis brisé le majeur. Deux fois.»



raveninez:



«Je me suis cassé la clavicule en venant au monde.»

Xerafina:



«Je me suis étiré le poignet en jouant aux échecs. J’ai frappé trop fort sur le pendule.»



arcedup:

«Je me suis coupé le doigt sur les rebords d’une pancarte “Premiers soins”.»



Jouez prudemment!

