Mettez à l’épreuve vos amitiés avec Overcooked 2, qui est gratuit cette semaine sur PC

Vous voulez tester à quel point vos amitiés sont solides et peuvent traverser n’importe quelle épreuve? Ça tombe bien, car le jeu idéal pour le faire, Overcooked 2, est gratuit en ce moment sur l’Epic Games Store!

Comme dans le premier titre de la franchise, le but ici est simple: faire équipe avec un ami dans le but de cuisiner correctement le plus grand nombre de plats, et ce, dans une sélection de niveaux aussi farfelus que frustrants. Le titre coopératif peut rassembler jusqu’à quatre joueurs dans une même partie, autant en mode local qu’en ligne.

En d’autres mots, si vous aimez jouer à plusieurs, Overcooked 2 est un essentiel à avoir dans votre collection. Et, en ce moment, sa version PC ne vous coûtera rien!

Pour l’obtenir, il suffit d’ouvrir un compte sur l’Epic Games Store –si ce n’est pas déjà fait–, puis d'ajouter le jeu à votre collection. Il sera ensuite à vous pour toujours.

Il faudra toutefois vous dépêcher, puisque, comme les autres «cadeaux» du genre de la part d’Epic Games, l’offre n’est valide que pour quelques jours. Vous devrez donc ajouter Overcooked 2 à votre ludothèque avant le 24 juin à 11h.

Soulignons que cette semaine, l’Epic Games Store donne un second jeu aux joueurs, le titre d’action et de plateformes Hell is Other Demons.

Pour mettre la main dessus, vous n’avez qu’à suivre les mêmes étapes mentionnées précédemment. Rien de très compliqué! Hell is Other Demons est également accessible gratuitement jusqu’au 24 juin à 11h.

