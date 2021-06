Twitch: la section «Pools, hot tubs & beaches» est dominée par... des loutres!

Partager







La section «Pools, hot tubs & beaches» (Piscines, spas et plages) sur Twitch n'est plus dominée par des utilisateurs qui font une baignade au soleil, mais bien par des loutres de l'Aquarium de Vancouver.

C'est le Centre de sauvetage de mammifères marins qui organise cette diffusion sur la chaîne MarineMammalRescue, afin de sensibiliser le public à sa cause. Le centre dit sauver, réhabiliter et relâcher des mammifères marins malades ou blessés.

La chaîne s'est installée dans la catégorie «Pools, hot tubs & beaches» sur Twitch, une nouvelle section qui a été créée en réaction à l'élan de popularité des diffusions de baignades. Lors de sa création, la catégorie était peuplée d'humains qui se baignaient dans des piscines ou des spas, mais le phénomène semble s'être estompé pour laisser la place à d'adorables loutres.

En plus d'offrir une bonne dose d'ASMR, la chaîne MarineMammalRescue permet aux habitués de contrôler les caméras via des commandes disponibles sur Discord. Le centre n'amasse pas de dons ni d'abonnements sur sa chaîne, et préfère plutôt sensibiliser les utilisateurs et faire connaître sa mission.

Capture d'écran Twitch.tv/MarineMammalRescue

«Nous ne demandons pas d'abonnements [payants], d'argent ou de cadeaux. Si vous voulez nous soutenir, faites passer le message, parlez du stream et de notre mission, partagez-le avec vos amis et votre famille», peut-on lire dans les commandes de la chaîne Twitch. «Vous nous aidez à faire connaître notre mission, et nous vous aimons pour ça.»

Capture d'écran Twitch.tv/MarineMammalRescue

La diffusion, qui compte des milliers de spectateurs en tout temps, souligne d'ailleurs l'anniversaire de Joey la loutre cette semaine. Allez lui souhaiter un joyeux anniversaire!

