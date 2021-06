12 choses qui sont moins loooongues et péééénibles que l’interminable intro des Golden Knights

Partager







«C’est plate!»



Avouez que vous avez sûrement entendu, dans votre tête, la voix d’Homer Simpson crier cette phrase classique lors des présentations d’avant-match lors des deux dernières premières joutes de la série Montréal-Vegas.

On le sait, dans la ville du vice, ils aiment ça faire les choses en grand, les spectacles pompeux, les feux d’artifice, les lasers et les bruits de machines à sous.



Mais trop, c’est trop. On dirait que l’équipe son et lumière des Chevaliers Dorés a voulu redonner ses lettres de noblesse à l’expression «Accouche, qu’on baptise».



Nous, on veut juste voir du bon vieux hockey sur glace avec des dégagements refusés, du dump and chase, et des défenseurs qui attendent avec la rondelle en arrière du filet pendant que les attaquants changent.

Et le pire dans tout ça, c’est qu’on va devoir endurer ça à nouveau ce soir...

Voici donc 12 choses que l’on trouve moins loooongues et péééénibles que l’interminable intro des Golden Knights:

1- Subir un traitement de canal chez le dentiste

Photo les archives



2- Téléphoner pour modifier son rendez-vous de 2e dose de vaccin

3- Rénover sa cuisine

4- Prendre la 24 sur la rue Sherbrooke en pleine heure de pointe pendant une opération déneigement



5- Attendre le retour de nos Expos

Andre Viau / Le Journal de Montreal



6- Revenir de Rigaud



7- Faire ses impôts sur un formulaire en papier

8- Apprendre le polonais



9- Aller sur Mars

AFP

10- Élever un enfant



11- Saisir les moyens de production au nom du prolétariat

12- Appeller une pénalité quand on s’appelle Chris Lee

Martin Chevalier / JdeM

