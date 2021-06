Maddle : une nouvelle marque québécoise de planches à pagaie tendances et abordables

Partager







C’est avec l’arrivée de l’été que la toute nouvelle entreprise québécoise Maddle dévoile une collection de planches à pagaie (paddle board) hyper tendances.

Oubliez les planches sans personnalité qui se trouvent actuellement sur le marché. Les planches gonflables Maddle se déclinent dans une variété de couleurs et de motifs qui feront tourner des têtes sur les lacs cet été.

Au total ce sont 24 designs uniques qui sont disponibles exclusivement en ligne. Maddle a fait appel aux studios créatifs Wellignton (Canada), Studio 24-24 (Portugal) et Studio Grescale (Colombie) pour élaborer cette toute première collection.

Les planches qui sont imaginées au Québec et fabriquées à l’international mesurent 10,6 pieds de haut et 32 pouces de large. Elles sont parfaites pour les débutants en offrant une belle stabilité et du contrôle, mais conviennent aussi aux experts en SUP (stand up paddle board).

Ce sport peut être assez dispendieux lorsqu’on veut s’équiper en tant que débutant. À un prix abordable de 799$ l’ensemble comprenant une pompe pour gonfler la planche en quelques minutes, un sac avec roues intégrées et une courroie pour la garder près de soi à tout moment, Maddle remplit sa mission de démocratiser le SUP!

On dit ça comme ça en plus mais pour son grand lancement, Maddle offre 200$ de rabais sur chacune des planches!

Comme les vacances se passent au Québec encore une fois cet été, c’est peut-être le moment de vous mettre au SUP?

