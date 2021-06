Prévention des noyades : je ne sais pas nager et je ne suis pas la seule

Partager







BILLET - Un jeune homme noyé dans une piscine municipale. Ce fut l’une de mes premières affectations en tant que journaliste. Il était d’origine haïtienne et n’avait que 23 ans. Lorsque j’avais demandé aux témoins s’il savait nager, on m’avait dit que non.

Le petit Daniel Allo, 10 ans, qui s’est noyé lors d’une sortie scolaire la semaine dernière dans une base de plein air était pour sa part originaire de Côte-d’Ivoire. Ce n’est pas clair s’il savait nager.

Courtoisie Le jeune Daniel Allo, 10 ans, est décédé par noyade la semaine dernière

J’ai aussi suivi aussi cette histoire, il y a presqu’un mois, d’un homme dans la trentaine qui aurait perdu pied sur un bateau et qui s’est noyé. Lui aussi d’origine haïtienne.

Le week-end dernier, en allant chez ma coiffeuse, j’ai entendu toutes sortes de versions entourant les circonstances de la mort de cet homme, mais la question demeurait : savait-il nager? Des filles qui le connaissaient m’ont dit que non.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Là, mon cœur s’est mis à battre à vitesse grand V. Ça aurait pu être moi, car je vous fais la confession : je ne sais pas nager. Si l’on devait me lancer dans un lac sans veste de flottaison, il y a de bonnes chances que je me noie aussi. C’est un nonsense, je sais.

Sur mes réseaux sociaux, plusieurs personnes m’ont confié ne pas savoir nager non plus.

Les néo-Canadiens plus à risque

Une étude américaine sur les noyades mortelles publiée en 2019 relève que «les groupes spécifiques présentant un risque plus élevé de noyade mortelle sont entre autres les enfants d’origine ethnique afro-américaine et les enfants d’immigrés ou de familles pauvres».

Est-ce aussi le cas au Québec?

Malheureusement, oui.

«En 2010, on avait fait un sondage omnibus auprès des personnes immigrantes. Les probabilités [de noyade] chez les pré-adolescents néo-canadiens âgés entre 11 et 14 ans qui ne savent pas nager sont cinq fois plus élevées que leurs confrères nés au Canada», dévoile Raynald Hawkins, directeur de la Société de sauvetage.

Une récente enquête de la Société de sauvetage et du Conseil canadien de la sécurité nautique révèle d’autres chiffres préoccupants.

«Près de 500 Canadiens se noient chaque année et les données dans les groupes de personnes autochtones, les néo-Canadiens et les habitants du Nord seraient plus préoccupantes, car on y dénombre 900 personnes qui se sont noyées entre 2008 et 2017», dévoile-t-il.

Ça veut dire qu’en moyenne 100 personnes par an se noient dans ces groupes, ce qui représente un cinquième des décès. C’est énorme.

Qu’est-ce qui explique ce phénomène? Pourquoi les enfants issus de la diversité apprennent moins les rudiments de la natation que les autres enfants?

«Je suis dans la perception et non dans l’affirmation, mais je crois qu’il y a un contexte de culture. Cela ne fait pas partie des habitudes de vie et selon mes observations, il y a une méconnaissance des offres de services chez les nouveaux immigrants», croit M. Hawkins.

Un trauma historique

Une abonnée m’a envoyé le récent article du New York Times titré Teaching My Black Son to Swim, écrit par Imani Bashar.

Elle explique d’où vient le trauma et la crainte des Afro-Américains face aux activités aquatiques. Je dirais que ce traumatisme s’applique aux diverses communautés blacks qui viennent de pays colonisés, comme Haïti.

Tout part de la traite transatlantique des esclaves africains qui ont voyagé par bateau.

Selon la base des données de Slave Voyages, sur «les 12 millions d’Africains, près de deux millions de personnes n'ont pas survécu au voyage. Certains ont choisi la mort par noyade plutôt que l'esclavage, tandis que d'autres ont succombé aux conditions à bord et ont été jetés par-dessus bord. L'eau est devenue synonyme de survie ou de périr», peut-on y lire.

Dans cet article, on cite même la psychologue afro-américaine Mariel Buqué, spécialisée dans les traumas intergénérationnels, qui affirme pour sa part que l’eau représente pour les Noirs «l’un des plus grands traumatismes collectifs».

Et que dire des piscines municipales et des plages réservées seulement aux Blancs dans le temps de la ségrégation? Pas étonnant que les Noirs n’ont pas appris à nager.

Je me dis qu’on doit absolument briser ces cycles de trauma. Je me promets de m’inscrire très bientôt à un cours de natation. Je me promets aussi que le jour où je deviendrai maman, j’inscrirai mon enfant aux cours de natation.

D’ailleurs, la Société de sauvetage se démène pour rendre les cours de natation obligatoires dans les écoles.

«L’OMS recommande dans son premier rapport mondial sur le rapport de la noyade dix mesures. Dans ces recommandations, on suggère d’enseigner à tous les enfants d’âge scolaire les bases de la natation et les règles de sécurité», insiste M. Hawkins.

