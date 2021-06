Restaurant Bivouac : L’oasis urbaine à la cuisine boréale à essayer cet été

Partager







Si vous cherchez cet été une oasis urbaine en plein cœur du centre-ville, c’est au Bivouac qu’il faut aller. Tout y est : son décor botanique, sa grande et magnifique terrasse juchée sur le Quartier des spectacles, ses excellents plats de cuisine boréale et son ambiance de feu!

Que ce soit entre BFF ou avec votre tendre moitié, le Bivouac est l’endroit idéal pour des 5 à 7 festifs ou pour un souper romantique avec coucher de soleil.

Courtoisie

Courtoisie

Qu’est-ce qu’on y mange? Deux menus sont disponibles; du côté bar et du côté restaurant. Une chose est sûre: à chaque bouchée, on vous promet de découvrir une région du Québec!

Du côté bar, on peut déguster un tartare de bœuf du Québec, ceviche de crevettes nordiques, une guédille de homard ou encore des huîtres.

Et du côté resto, en entrée, on se laisse tenter par le plat de Rivière du Fjord, soit le gravlax de saumon au gin Roméo ou le plat St-Eustache, soit la tarte tatin aux tomates cerises et fenouil.

Two Food Photographers

Two Food Photographers

En plat principal, que ce soit le magret de canard, le dos de morue, le filet de truite arc-en-ciel, le filet mignon, vos papilles seront éblouies par cette cuisine d’inspiration boréale.

Two Food Photographers

Qu’est-ce qu’on boit? La carte de cocktail est assez variée et met en vedette des spiritueux québécois.

Parmi les recettes, il y a le Daiquiri de la Place des Arts avec rhum Sainte-Marie ou le Bloody québécois avec la vodka Circa Chilli ou encore le Old Fashioned du Bivouac avec le Gibson Finest 12 ans.

Définitivement un restaurant à découvrir!

Le Bivouac

1255, rue Jeanne-Mance, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s