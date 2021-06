Steven Spielberg signe un contrat de plusieurs films avec Netflix

Partager







Steven Spielberg a signé avec Netflix pour réaliser «plusieurs» nouveaux longs-métrages par année. Le réalisateur oscarisé a annoncé lundi que l'équipe de son studio de cinéma et de télévision, Amblin Partners, avait conclu un nouveau partenariat avec les dirigeants du géant du streaming.

Steven Spielberg n'a fait aucun commentaire sur les projets à venir de sa société de production, mais il a indiqué qu'il était enthousiaste à l'idée de travailler aux côtés des patrons de Netflix, Ted Sarandos et Scott Stuber.

«Chez Amblin, la narration sera toujours au centre de tout ce que nous faisons et, à la minute où Ted et moi avons commencé à discuter d'un partenariat, il était tout à fait clair que nous avions une occasion incroyable de raconter de nouvelles histoires ensemble et de toucher le public de nouvelles façons. Cette nouvelle avenue pour nos films, parallèlement aux histoires que nous continuons à raconter avec notre famille de longue date chez Universal et nos autres partenaires, sera incroyablement épanouissante pour moi, personnellement, puisque nous nous y lançons avec Ted, et je suis impatient de commencer avec lui, Scott et toute l'équipe de Netflix», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les producteurs d'Amblin et de Netflix ont déjà travaillé ensemble sur le film Les 7 de Chicago, qui a été nommé aux Oscars, et collaborent actuellement sur le film de Bradley Cooper consacré à Leonard Bernstein et intitulé Maestro.

Tous les détails de l'accord n'ont pas été communiqués, mais Scott Stuber a indiqué que les sociétés avaient établi un contrat qui devrait s'étendre sur plusieurs années. «Amblin et Steven Spielberg sont synonymes de divertissement incroyable. Leur passion et leur talent artistique se combinent pour créer des films qui captivent et interpellent le public. Nous sommes impatients de travailler avec Steven, Jeff et toute la famille Amblin sur une nouvelle série de films qui raviront les futures générations», a-t-il ajouté.

