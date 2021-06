Des «petits partys» aux «moyens partys»: tout le Québec en vert lundi

Partager







L’ensemble du Québec passera au vert la semaine prochaine.

Des «moyens partys» seront permis: dans les cours extérieures et sur les terrasses des bars et des restaurants, vingt personnes de vingt ménages différents pourront se rassembler.

Québec anticipe une «vie plus normale» vers la fin du mois d’août.

Le Québec passe des «petits partys» aux «moyens partys». Et la transition de la province en zone verte, dès la semaine prochaine, laisse présager de «gros partys» dans les environs de l’automne, a évoqué mardi le premier ministre François Legault.

Lors d’un des derniers points de presse «COVID» prévus dans les prochains mois, le chef caquiste a confirmé que l’ensemble du Québec avancerait simultanément vers le vert le 28 juin. Voici ce qu'il faut retenir de l'annonce.

Les rassemblements se déconfinent

Ça sent de plus en plus le retour à la normale, alors que les rassemblements en extérieur pourront se faire à vingt personnes dès vendredi, a confirmé M. Legault. Même chose sur les terrasses des bars et des restaurants. Suffira de trouver 19 amis.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«On peut passer des petits partys aux moyens partys», a illustré le premier ministre devant les médias mardi.

Le passage de la province en zone verte la semaine prochaine permettra par ailleurs aux Québécois d'accueillir jusqu'à 10 personnes en même temps à l'intérieur d'un domicile. Ce total peut être dépassé si un maximum de trois ménages est respecté.

Pour ceux qui ont déjà leurs deux doses, une autre barrière tombe: le masque. Il ne sera plus requis à l'intérieur si l'ensemble des personnes présentes sont entièrement vaccinées.

Les zones vertes... partout

Les 17 régions du Québec passent donc en zone verte lundi prochain. Pour certaines d'entre elles, dont Montréal, c'est une première en pratiquement neuf mois.

Mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste?

D'abord, à l'intérieur, les restaurants et les bars pourront accueillir jusqu'à dix personnes de ménages différents à une même table.

Les sports collectifs reprennent eux aussi, avec l'arrivée de l'été. À l'extérieur, les activités sportives réunissant 50 joueurs seront autorisées, et 50 spectateurs pourront y assister. À l'intérieur, les activités réunissant 25 joueurs seront autorisées, et 25 spectateurs pourront y assister.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Juste à temps pour la saison des festivals, Québec autorise des événements extérieurs d'au plus 3500 personnes sans place assignée. Des petites Francofolies, essentiellement.

S'il est toujours «recommandé», le télétravail n'est plus obligatoire. Un dernier passage au bureau avant les vacances?

La suite?

Le temps des «gros partys» n'est pas encore venu, a soutenu François Legault mardi. Mais il ne saurait tarder.

«À la fin août, on va aller vers une vie beaucoup plus normale», a-t-il indiqué.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les limites de la «zone bleue», qui succédera à la zone verte, ne sont pas encore déterminées. Mais «il y a encore des assouplissements qui doivent être faits», a observé le premier ministre mardi. Quand est-ce que les masques ne seront plus nécessaires dans les commerces, par exemple? Ça reste à voir, a affirmé M. Legault.

À plus long terme, d'ailleurs, le virus pourrait continuer de circuler, a indiqué le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

«Par contre, une personne qui va avoir deux doses, si jamais elle est exposée, on va pouvoir passer un test. Si jamais le test est négatif, elle n'aura pas besoin de s'isoler», a-t-il soulevé.

L'importance de la deuxième dose

C'est justement la mission principale du gouvernement du Québec à l'heure actuelle: convaincre les Québécois d'aller chercher leur deuxième dose vaccinale.

Alors que 80% des Québécois ont reçu une première dose de vaccin, 20% ont eu leur deuxième.

«Ce n’est pas suffisant, une dose, pour être bien protégé», a insisté François Legault. Il exhorte les Québécois à devancer leur rendez-vous pour un second vaccin s'ils le peuvent.

TOMA ICZKOVITS C'est Régine Laurent qui a administré la deuxième dose de vaccin à François Legault, lundi.

En théorie, toutes les personnes d'âge majeur pourront le faire dès demain. Pour accélérer d'autant plus l'opération vaccinale, Québec offrira désormais aux personnes qui ont reçu une première dose de Pfizer-BioNTech de changer leur deuxième dose pour le vaccin Moderna. Il est prévu que ce dernier soit livré en beaucoup plus grande quantité que son cousin Pfizer dans les prochaines semaines.

Vaccination: Montréal et Laval toujours en retard

Québec fait toujours des pieds et des mains pour tenter de faire grimper les taux de vaccination à Montréal et à Laval. Pour le moment, aucune option n’est écartée.

Le premier ministre Legault s’inquiète de voir la couverture vaccinale avec première dose stagner dans les deux régions. Si le taux de vaccination avec une première dose s’élève à 80% dans l’ensemble de la province, il n’est que de 75% à Montréal et de 76% à Laval.

«L’équipe de Christian [Dubé] est en train de regarder ça quartier par quartier. C’est très important d’aller vous faire vacciner», a soutenu M. Legault mardi.